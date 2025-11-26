Η έκπληξη του Διονύση Σχοινά στην Καίτη Γαρμπή για την ονομαστική της εορτή -«Μία καρδιά από ατόφιο χρυσάφι» - iefimerida.gr

Μια ανθοδέσμη σε σχήμα καρδιάς ήταν η έκπληξη που έκανε ο Διονύσης Σχοινάς﻿ στην Καίτη Γαρμπή για την ονομαστική της εορτή.

Η τραγουδίστρια, που γιόρταζε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους τη χειρονομία του συζύγου της μέσα από μια ανάρτηση στα social media.

Όπως φάνηκε από τη φωτογραφία που δημοσίευσε η Καίτη Γάρμπη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ο Διονύσης Σχοινάς της πρόσφερε ένα μπουκέτο με κόκκινα τριαντάφυλλα σε σχήμα καρδιάς.

«Δύο καρδιές στη φωτογραφία, η μία από ατόφιο χρυσάφι και η άλλη από κατακόκκινα τριαντάφυλλα! Σ’ αγαπώ!», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.