«Πεινάω, βοηθήστε με»: Η εκατομμυριούχος Μάρθα Στιούαρτ ντύθηκε άστεγη για το Halloween -Την έκραξαν, πήγε να το μαζέψει - iefimerida.gr

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η εκατομμυριούχος Μάρθα Στιούαρτ, η οποία μοιράστηκε μια φωτογραφία από την αμφίεσή της για το Halloween.



Η 85χρονη επιχειρηματίας, σεφ και ειδικός στον χώρο του lifestyle ανάρτησε στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία εικονίζεται ως άστεγη. Σε αυτήν, την οποία διέγραψε πολύ σύντομα, ποζάρει ντυμένη με κουρελιασμένα ρούχα, το πρόσωπό της καλυμμένο με βρομιά και κρατά μια χάρτινη πινακίδα που γράφει: «Πεινάω, βοηθήστε με!!».



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Η φωτογραφία περιλαμβανόταν σε μια σειρά εικόνων που προωθούσαν τα εορταστικά κεριά της για το Halloween, τα οποία διατίθενται μέσω του τηλεοπτικού δικτύου αγορών QVC. Η λεζάντα της ανάρτησης έγραφε: «Τα κεριά μου από το QVC είναι ιδανικά για το Halloween!!!!!».



Οργή από τους θαυμαστές της

Ωστόσο, η ανάρτηση προκάλεσε γρήγορα αρνητικές αντιδράσεις, με χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αμφισβητούν την επιλογή μιας φωτογραφίας που φαινόταν να απεικονίζει έναν άστεγο άνθρωπο, στο πλαίσιο μιας διαφημιστικής καμπάνιας για το Halloween.



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Οι επικριτές χαρακτήρισαν τη μεταμφίεση «αηδιαστική», «προσβλητική» και «εντελώς αποκομμένη από την πραγματικότητα». Ορισμένοι κατηγόρησαν τη Μάρθα Στιούαρτ ότι μετέτρεψε τη φτώχεια και την έλλειψη στέγης σε διαφημιστικό τέχνασμα, υποστηρίζοντας ότι η φωτογραφία αντιμετώπιζε με ελαφρότητα τις συνθήκες που αναγκάζουν πολλούς ανθρώπους να αγωνίζονται για να εξασφαλίσουν ακόμη και τα στοιχειώδη.

Οι αντιδράσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες λόγω της προσωπικής περιουσίας της Μάρθας Στιούαρτ, δεδομένου ότι ο πλούτος της εκτιμάται σε περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια.

Η απάντηση της Μάρθα Στιούαρτ που δεν έπεισε τους θαυμαστές της

Η επιχειρηματίας απάντησε στις αντιδράσεις με δήλωσή της στα μέσα ενημέρωσης, επιμένοντας ότι δεν είχε ποτέ πρόθεση να προσβάλει κανέναν.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Με στενοχωρεί το γεγονός ότι η χθεσινή μου μεταμφίεση για το Halloween, η οποία είχε ως στόχο να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα της έλλειψης στέγης, προσέβαλε ανθρώπους. Αυτό δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις μου».

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Και συνέχισε: «Η έλλειψη στέγης εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και μία από τις συνεχιζόμενες κρίσεις που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα ζήτημα για το οποίο ενδιαφέρομαι βαθιά και για την αντιμετώπιση του οποίου έχω αφιερώσει σημαντικό χρόνο και προσπάθεια, στηρίζοντας φιλανθρωπικές οργανώσεις που καταπολεμούν αυτή τη διαρκή κοινωνική μάστιγα».

Ωστόσο, οι δηλώσεις της είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς πολλοί επισήμαναν ότι η αρχική λεζάντα της ανάρτησής της δεν έκανε καμία αναφορά στην έλλειψη στέγης ή στη φτώχεια, αλλά επικεντρωνόταν στα κεριά της από το QVC, γεγονός που οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερη κριτική εις βάρος της γνωστής σεφ.

Ένας χρήστης έγραψε: «Το να ντύνεσαι κάτι που δεν είσαι, σε μια μέρα που ο κόσμος μεταμφιέζεται, είναι πραγματικά εντελώς εκτός πραγματικότητας. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι σκεφτόταν, ειδικά αφού είχε τόσες άλλες επιλογές». Ένας άλλος σχολίασε: «Δεν είχα καν αντιληφθεί ότι είχε κάνει κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνω τις προθέσεις της, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το υλοποίησε ήταν απίστευτα άστοχος και αναίσθητος».

«Αυτή ήταν, παρεμπιπτόντως, η λεζάντα της», έγραψε ένας τρίτος χρήστης, αναφερόμενος στην αρχική ανάρτηση της Στιούαρτ. Ένας ακόμη επικριτής σχολίασε: «Πώς ακριβώς πρόκειται να ευαισθητοποιήσει το κοινό το γεγονός ότι μετατρέπεις ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα σε αποκριάτικη στολή για το Halloween;». Ένας άλλος χρήστης έγραψε: «Ποιος μεταμφιέζεται για το Halloween με σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό; Συνειδητοποίησε ότι ο κόσμος δεν γελούσε και αναγκάστηκε να επινοήσει μια ανόητη δικαιολογία».

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Η συγγνώμη της ώρες αργότερα

Λίγες ώρες αργότερα, η Στιούαρτ δημοσίευσε μια νέα δήλωση στον λογαριασμό της στο Instagram, γράφοντας:

«Είναι δύσκολο να παραδεχτείς ότι έχεις κάνει πραγματικά ένα μεγάλο λάθος. Η προηγούμενη δήλωσή μου δεν ήταν αρκετή. Γνωρίζω ότι πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες», συνέχισε. «Το να φορέσω μια τέτοια μεταμφίεση, όπως έκανα εγώ, ήταν αναίσθητο και καθόλου αστείο. Λυπάμαι πραγματικά πολύ».