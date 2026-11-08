 Η Δούκισσα Νομικού έκλεισε τα 40 -Το άλμπουμ των γενεθλίων της, δείτε φωτό - iefimerida.gr
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Η Δούκισσα Νομικού έκλεισε τα 40 -Το άλμπουμ των γενεθλίων της, δείτε φωτό

Δούκισσα Νομικού γενέθλια
Φωτογραφία: instagram
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα για τη Δούκισσα Νομικού καθώς γιόρτασε τα 40ά της γενέθλια.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια πέρασε την γιορτινή ημέρα στο Ζαγόρι έχοντας δίπλα της αγαπημένα της πρόσωπα.

Η Δούκισσα Νομικού επέλεξε, μέσα από το Instagram της, να μοιραστεί διάφορα στιγμιότυπα από τις διακοπές της. Σε μια από τις φωτογραφίες, η παρουσιάστρια φαίνεται να σβήνει μια κατακόκκινη τούρτα.

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«Κεφάλαιο 40. Όλοι μου λένε ότι είναι το πιο συναρπαστικό. Και έτσι ακριβώς το νιώθω. Έτσι το θέλω. Γι’ αυτή την αλλαγή δεν ήθελα πάρτι.

Ήθελα χρόνο που κυλά αργά, φύση που σε ηρεμεί και τους λίγους που μένουν πάντα δίπλα μου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλες τις ευχές σας, τις διάβασα μία μία. Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν», έγραψε στην ανάρτησή της η Δούκισσα Νομικού.

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