Το μυστικό των διακοπών: Γιατί η διάρκεια δεν παίζει κανέναν ρόλο στην ξεκούραση -Οι τέσσερις κανόνες που αλλάζουν τα πάντα - iefimerida.gr

Οι διακοπές είναι μοναδική ευκαιρία για φυγή από την καθημερινότητα και η ερώτηση που τίθεται είναι απλή: πώς μπορείς να τις εκμεταλλευτείς στο έπακρο;

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η διάρκεια των διακοπών δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας για ξεκούραση. Κρισιμότερη είναι η πλήρης αποσύνδεση από την εργασία, όπως η αποφυγή ελέγχου των email, για την πραγματική επαναφόρτιση και ψυχολογική αποκατάσταση του ατόμου.

Η επιλογή του τόπου επηρεάζει καθοριστικά την ψυχική ευεξία. Η συναισθηματική προσκόλληση σε γνώριμα μέρη που προσφέρουν ασφάλεια και ηρεμία ενισχύει την ξεκούραση, αξιοποιώντας τη θετική επίδραση της νοσταλγίας στην ψυχολογία.

Η αναζήτηση εμπειριών που προκαλούν δέος, όπως ένα μεγαλειώδες τοπίο, βοηθά στην αποστασιοποίηση από τα προβλήματα. Αυτές οι στιγμές διευρύνουν την προσοχή και διακόπτουν τον κύκλο των αρνητικών σκέψεων, μειώνοντας το άγχος.

Η υπερβολική οργάνωση και η προσπάθεια για την «τέλεια» επιλογή υπονομεύουν την ευχαρίστηση. Οι άνθρωποι που αρκούνται σε κάτι «αρκετά καλό», αντί να σχεδιάζουν τα πάντα, καταλήγουν τελικά πιο ικανοποιημένοι από τις διακοπές τους.

Με τον ήλιο του Αυγούστου να καίει ακόμα πιο δυνατά στο βόρειο ημισφαίριο, εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται ήδη στη μέση ή προς το τέλος των καλοκαιρινών τους διακοπών. Αυτές οι εβδομάδες μπορεί να είναι η μοναδική ευκαιρία για φυγή από την καθημερινότητα, και η ερώτηση που τίθεται είναι απλή: πώς μπορείς να τις εκμεταλλευτείς στο έπακρο; Η ψυχολογία έχει απαντήσεις - και μερικές από αυτές είναι εντελώς ανατρεπτικές.

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Η πραγματικότητα διαψεύδει τη λογική

Ας ξεκινήσουμε από το προφανές: τη διάρκεια. Θα περίμενε κανείς ότι όσο περισσότερο μένεις μακριά από το γραφείο, τόσο πιο ξεκούραστος γυρνάς. Η πραγματικότητα, όμως, διαψεύδει τη λογική. Η Φραντσίσκα Σπεθ από το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας της Δρέσδης, αναλύοντας 13 ανεξάρτητες μελέτες, κατέληξε σε ένα συμπέρασμα που ακούγεται σχεδόν παράδοξο: η διάρκεια των διακοπών κάνει ελάχιστη διαφορά στην ικανότητα του οργανισμού να επαναφορτίσει τις μπαταρίες του.

Μια σύντομη απόδραση μπορεί να είναι εξίσου αναζωογονητική με ένα επικό ταξίδι μηνών - υπό μία προϋπόθεση. Πρέπει να καταφέρεις να αποκοπείς πραγματικά από την καθημερινή πίεση. «Αυτός είναι ο λόγος που το να τσεκάρεις τα email σου μπορεί να αναιρέσει μέρος των οφελών», λέει ο Ίθαν Κρος, ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και συγγραφέας του βιβλίου Shift: How To Manage Your Emotions So They Don't Manage You.

Μπορεί να νομίζεις ότι το άδειασμα του inbox πριν φύγεις θα σε προετοιμάσει για έναν πιο ήπιο επαναπατρισμό, αλλά η έρευνα δείχνει το αντίθετο. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να απενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις και να ενεργοποιήσεις το αυτόματο απαντητήριο. Ξεκούρασε το μυαλό σου με τη βεβαιότητα ότι θα είσαι σε πολύ καλύτερη ψυχολογική κατάσταση για να λύσεις τα προβλήματα όταν επιστρέψεις.

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Η νοσταλγία ενισχύει την ψυχική ευεξία

Υπάρχει, όμως, και κάτι βαθύτερο που καθορίζει πόσο καλά θα περάσεις: ο τόπος που επιλέγεις. Όπως οι άνθρωποι, έτσι και οι χώροι μπορούν να γίνουν συναισθηματικοί σύμμαχοι. Το φαινόμενο ονομάζεται «συναισθηματική προσκόλληση στον τόπο» - το place attachment, όπως το αποκαλούν οι ειδικοί.

«Δεν πρόκειται για κάποια εγγενή ποιότητα του χώρου, αλλά για το πώς αντηχεί συναισθηματικά μέσα σου», εξηγεί ο Κρος στο βιβλίο του. Το συμπέρασμα είναι σαφές: δεν υπάρχει λόγος να ντρέπεσαι αν επιστρέφεις ξανά και ξανά στο ίδιο νησί ή στο ίδιο χωριό. Αν αυτός ο τόπος σου προσφέρει ασφάλεια και ηρεμία, άσε τη νοσταλγία να κάνει τη δουλειά της. Η νοσταλγία είναι γνωστό ότι ενισχύει την ψυχική ευεξία. Ακόμα κι αν ταξιδεύεις σε άγνωστα μέρη, προσπάθησε να εντοπίσεις τους τύπους χώρων που σε ηρεμούν.

Με τον ήλιο του Αυγούστου να καίει ακόμα πιο δυνατά στο βόρειο ημισφαίριο, εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται ήδη στη μέση ή προς το τέλος των καλοκαιρινών τους διακοπών / UNSPLASH

Οι διακοπές, όμως, προσφέρουν και κάτι ακόμα: την ευκαιρία να δεις τα προβλήματά σου από απόσταση. Και αν θέλεις να μεγιστοποιήσεις τις πιθανότητες για μια αποκάλυψη, αναζήτησε εμπειρίες που προκαλούν δέος. Το awe, όπως εξηγεί ο Κρος, διευρύνει το εύρος της προσοχής μας και μας βγάζει από τον φαύλο κύκλο των αρνητικών σκέψεων.

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Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα προέρχεται από μελέτη σε ταξιδιώτες που έκαναν rafting στα ορμητικά νερά του ποταμού Γκριν στη Γιούτα. Παρά τις σωματικές απαιτήσεις, πολλοί συμμετέχοντες - συμπεριλαμβανομένων βετεράνων με κίνδυνο μετατραυματικού στρες - ένιωσαν σημαντικά λιγότερο άγχος στο τέλος. Το καλύτερο προγνωστικό αυτής της αλλαγής δεν ήταν η σωματική άσκηση, αλλά το δέος που προκαλούσε το μεγαλειώδες τοπίο.

Η παγίδα της υπερανάλυσης

Δεν χρειάζεται, βέβαια, να είσαι λάτρης της φύσης. «Οι πόλεις μπορούν επίσης να προκαλέσουν αυτή την κατάσταση υπέρβασης του εαυτού», λέει ο Κρος. Μπορεί να σε συγκινήσει η θέα από τη Γέφυρα του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο. Ή ίσως να μείνεις άναυδος μπροστά σε έναν πίνακα του Βαν Γκογκ. Ό,τι κι αν προτιμάς, αναζήτησε κάτι εξαιρετικά μεγαλειώδες που σε κάνει να νιώθεις μικρός μπροστά του.

Αυτές οι εβδομάδες μπορεί να είναι η μοναδική ευκαιρία για φυγή από την καθημερινότητα, και η ερώτηση που τίθεται είναι απλή: πώς μπορείς να τις εκμεταλλευτείς στο έπακρο; Η ψυχολογία έχει απαντήσεις - και μερικές από αυτές είναι εντελώς ανατρεπτικές / UNSPLASH

Τέλος, υπάρχει και η παγίδα της υπερανάλυσης. Οι ψυχολόγοι χωρίζουν τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες: τους maximizers, που ψάχνουν διαρκώς για την απόλυτα βέλτιστη επιλογή, και τους satisfiers, που σταματούν την αναζήτηση μόλις βρουν κάτι «αρκετά καλό». «Όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν την καλύτερη επιλογή, καταλήγουν παραδόξως λιγότερο ευτυχισμένοι και λιγότερο ικανοποιημένοι», λέει ο Όντρεϊ Μίτας από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Μπρέντα στην Ολλανδία.

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Οι satisfiers τείνουν να είναι πιο ευχαριστημένοι σε πολλαπλές μελέτες. Ο Μίτας, μαζί με τις συναδέλφους του Όλίβια Νίμογιερ και Τζέιμι Κουρτς, μελέτησαν 376 Γερμανούς εργαζόμενους και διαπίστωσαν ότι οι maximizers σχεδίαζαν περισσότερο, αλλά ήταν σημαντικά λιγότερο ευχαριστημένοι με τις διακοπές τους. Η αιτία ήταν η ακαμψία των προγραμμάτων τους και ο φόβος ότι είχαν κάνει λάθος επιλογές.

Ένας τουρίστας στην Ταϊβάν περιέγραψε τη θλίψη του που δεν μπορούσε να ακολουθήσει προτάσεις άλλων ταξιδιωτών επειδή το πρόγραμμά του ήταν ήδη «χαραγμένο σε πέτρα». «Χάνω τόσα πολλά πράγματα», είπε στους ερευνητές. «Αυτό δεν είναι καν διακοπές, είναι απλώς προσκόλληση σε ένα πρόγραμμα».

Ο Μίτας επισημαίνει ότι μια νεότερη, ακόμη αδημοσίευτη μελέτη σε Ολλανδούς ταξιδιώτες δεν επιβεβαίωσε απόλυτα το ίδιο αποτέλεσμα, οπότε ενδέχεται να υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές. Ωστόσο, ως γενικός κανόνας, οι διακοπές σου θα είναι πολύ πιο χαλαρωτικές και απολαυστικές αν σταματήσεις να προσπαθείς να βελτιστοποιήσεις κάθε στιγμή. Αποδέξου ότι μερικές φορές η μαγεία προέρχεται από το απρόβλεπτο...