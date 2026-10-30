«Είστε Έλληνας; Αρχαία Ελληνικά ξέρετε;» Η άγνωστη συνάντηση του Χρήστου Θηβαίου με τον Ουμπέρτο Έκο - iefimerida.gr

Μια άγνωστη στο ευρύ κοινό ιστορία από τα φοιτητικά του χρόνια στην Ιταλία μοιράστηκε ο Χρήστος Θηβαίος

Ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε πώς βρέθηκε να παρακολουθεί μαθήματα του σπουδαίου Ιταλού σημειολόγου και φιλοσόφου, Ουμπέρτο, Έκο στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Από μια μικρή αίθουσα με μόλις 13 φοιτητές μέχρι την παγκόσμια αναγνώριση του δημιουργού του «Ονόματος του Ρόδου», ο γνωστός τραγουδοποιός θυμήθηκε μια εμπειρία που εξακολουθεί να τον συγκινεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ, ο Χρήστος Θηβαίος γύρισε τον χρόνο πίσω, στην περίοδο που είχε φύγει από την Ελλάδα για να σπουδάσει Φιλοσοφία στην Ιταλία. Η συνάντησή του με τον Ουμπέρτο Έκο προέκυψε σχεδόν τυχαία, το 1982. Αναζητώντας μαθήματα επιλογής, εντόπισε ένα με τον τίτλο «Semiotica», δηλαδή Σημειωτική. Χωρίς να γνωρίζει ιδιαίτερα το αντικείμενο, αποφάσισε να μπει στην αίθουσα και να παρακολουθήσει. Ήμασταν 13 φοιτητές. Ήταν “φροντιστήριο”. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο καθηγητής», αφηγήθηκε ο τραγουδοποιός, περιγράφοντας την πρώτη του εντύπωση από τον Έκο.

«Είστε Έλληνας; Ξέρετε αρχαία ελληνικά;»

Όταν ο Ουμπέρτο Έκο πληροφορήθηκε ότι ο νεαρός φοιτητής του ήταν Έλληνας, έδειξε αμέσως ενδιαφέρον για τις γλωσσικές του γνώσεις. «Και όλα ξεκίνησαν γιατί μου λέει “Είστε Έλληνας;”. Λέω “Μάλιστα”. Μου λέει “Τιμή μας που έρχεστε στο πανεπιστήμιο”. Μου λέει “Ξέρετε αρχαία ελληνικά;”. Λέω “Ναι”. “Λατινικά;”. “Μάλιστα”», ανέφερε ο Χρήστος Θηβαίος.

Η συζήτηση εξελίχθηκε σε μια γνωριμία που συνδέθηκε με τις μετέπειτα σπουδές του. Ο Έκο τον ενθάρρυνε να ασχοληθεί με την έννοια του σημείου στον Αριστοτέλη, ένα αντικείμενο που βρισκόταν στον πυρήνα των φιλοσοφικών του ενδιαφερόντων.

Από τους 13 φοιτητές στους 700

Εκείνο που έμεινε ιδιαίτερα χαραγμένο στη μνήμη του Θηβαίου ήταν η εντυπωσιακή αλλαγή που ακολούθησε την παγκόσμια επιτυχία του Ουμπέρτο Έκο. Ο καθηγητής που αρχικά δίδασκε σε μια μικρή ομάδα φοιτητών άρχισε να προσελκύει εκατοντάδες νέους, καθώς η φήμη του μεγάλωνε χάρη στο «Όνομα του Ρόδου».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στο μάθημα από 13 που ήμασταν, έγιναν 700», θυμήθηκε ο Θηβαίος, μεταφέροντας και μια χαρακτηριστική χιουμοριστική ατάκα του καθηγητή του: «Είτε έρθεις στο μάθημα είτε δεν έρθεις, είναι το ίδιο πράγμα. Καλύτερα να με ακούς από ραδιόφωνο».

Πέρα από την ακαδημαϊκή του διαδρομή και την τεράστια αναγνωρισιμότητα που απέκτησε, ο Ουμπέρτο Έκο άφησε στον Έλληνα τραγουδοποιό κυρίως την ανάμνηση ενός ανθρώπου προσιτού και ευφυούς, με ξεχωριστή αίσθηση του χιούμορ.

«Ένας ευγενέστατος άνθρωπος με χιούμορ. Πολύ ωραία εμπειρία», ήταν τα λόγια με τα οποία ο Χρήστος Θηβαίος συνόψισε τη μαθητεία του δίπλα σε έναν από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους διανοουμένους του 20ού αιώνα.