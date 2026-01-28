Χρυσή Βαρδινογιάννη - Νικόλαος Ντε Γκρες: «Θέλουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους» - iefimerida.gr

Ένα χρόνο έγγαμου βίου συμπληρώνουν στις 7 Φεβρουαρίου η Χρυσή Βαρδινογιάννη και ο Νικόλαος Ντε Γκρες.

Με αφορμή την πρώτη τους επέτειο, το περιοδικό OK! φιλοξενεί ένα δημοσίευμα στο οποίο άτομο από το στενό φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού δηλώνει: «Τόσο ο Νικόλαος όσο και η Χρυσή αγαπάνε πολύ τα παιδιά κι αν ο Θεός τους ευλογήσει θα ήταν μεγάλο δώρο και για τους δυο να δουν την οικογένειά τους να μεγαλώνει».

Η τελευταία κοινή εμφάνιση Βαρδινογιάννη -Ντε Γκρες

Η τελευταία κοίνη εμφάνιση της Χρυσής Βαρδινογιάννη με τον Νικόλαο Ντε Γκρες ήταν στην κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, στην Αθήνα.

Μάλιστα, ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της συζύγου του Νικολάου με τη συννυφάδα της και σύζυγο του Φιλίππου. Υπενθυμίζεται ότι η Νίνα δεν είχε παραστεί στον γάμο του Νικολάου με τη Χρυσή, με τις φήμες να κάνουν λόγο για ρήξη στις σχέσεις τους, καθώς η Νίνα ήταν ιδιαίτερα κοντά με την πρώην του Νικολάου, Τατιάνα Μπλάτνικ.

Η Νίνα ήταν κομψή, φορώντας ένα μακρύ μαύρο φόρεμα και παλτό, singback γόβες και μαύρο φιόγκο στα μαλλιά.

Η Χρυσή Βαρδινογιάννη επέλεξε midi φούστα, παλτό, κασκόλ στον λαιμό και γόβες με χαμηλό τακούνι.

Λίγες ώρες μετά την κηδεία, η Χρυσή Βαρδινογιάννη και ο Νικόλαος Ντε Γκρες εμφανίστηκαν στο ξενοδοχείο της «Μεγάλης Βρετάννιας».

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency, EUROKINISSI, INTIME