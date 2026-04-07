Το απρόοπτο συμβάν της Χρύσας Μιχαλοπούλου με τον Θανάση Αλευρά: «Του έφυγε το δόντι και το κολλήσαμε» - iefimerida.gr

Στα απρόοπτα που έχουν συμβεί στα γυρίσματα της ταινίας «Φίλοι για πάντα» αναφέρθηκε η Χρύσα Μιχαλοπούλου και σε ένα αστείο περιστατικό με τον Θανάση Αλευρά.

Η ηθοποιός ανέφερε πως κατά τη διάρκεια γυρίσματος έπεσε ένα δόντι του συναδέλφου της, κάτι που όπως ήταν φυσικό σταμάτησε τα πάντα και χρειάστηκε να το κολλήσουν για να μπορέσουν να συνεχίσουν.



Η Χρύσα Μιχαλοπούλου αρχικά δήλωσε πως πρόκειται για ένα πολύ ευχάριστο έργο: «Είναι μία πολύ ευχάριστη κωμωδία, που έχει σαν βάση τη φιλία. Παίζει και ο Θανάσης Αλευράς, που είναι ένας άνθρωπος που έχει "καταπιεί" την κωμωδία», ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για την ταινία «Φίλοι για πάντα».

Έπειτα, η ηθοποιός περιέγραψε μία από τις πιο ξεκαρδιστικές στιγμές που έζησε με τον Θανάση Αλευρά στα γυρίσματα: «Κάποια στιγμή του Θανάση του έφυγε το δόντι. Ήρθε στο γύρισμα με ένα δόντι να παίζει. Οπότε σε μία σκηνή, πάει να μιλήσει -είναι η σκηνή που τον συστήνω στην οικογένειά μου- και είμαστε στη λήψη και λέει "χάρηκα πάρα..." και του φεύγει το δόντι. Λέμε "αποκλείεται". Προσπαθώ να κρατηθώ και δεν μπορώ γιατί είμαι και χάχας και πήραμε πολλές ανάσες, κάναμε ένα μικρό διάλειμμα για να συνεχίσουμε. Κολλήσαμε και το δόντι», δήλωσε.

