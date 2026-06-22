Το χρώμα που μπορεί να «ρίξει» την αξία του σπιτιού σας, και αυτό που μπορεί να την αυξήσει - iefimerida.gr

Ανάλυση της πλατφόρμας ακινήτων Zillow υποστηρίζει ότι ένας πολύ πιο απλός παράγοντας μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση των αγοραστών.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η εποχή του απόλυτου λευκού ως ασφαλής επιλογή για την πώληση ενός σπιτιού υποχωρεί. Οι αγοραστές αναζητούν χώρους με χαρακτήρα και η σωστή βαφή μπορεί να δημιουργήσει συναισθηματική σύνδεση, οδηγώντας σε υψηλότερες προσφορές.

Το ώχρα κίτρινο αναδείχθηκε η χειρότερη επιλογή, μειώνοντας σημαντικά την αξία ενός ακινήτου, καθώς θυμίζει ξεπερασμένες τάσεις. Στις λιγότερο δημοφιλείς επιλογές συγκαταλέγονται επίσης το έντονο κόκκινο στα μπάνια και το απαλό ροζ.

Σκούρα και «ζεστά» χρώματα επιστρέφουν δυναμικά, με το σοκολατί καφέ να αυξάνει την αξία των υπνοδωματίων. Αντίστοιχα, το ανθρακί γκρι και το σκούρο δαμασκηνί κυριαρχούν στις προτιμήσεις για τις κουζίνες, αυξάνοντας τις προσφορές.

Το φασκόμηλο πράσινο αναδεικνύεται ο απόλυτος νικητής, καθώς είναι το μόνο χρώμα που κατατάσσεται κορυφαίο και για τα τέσσερα δωμάτια. Περιγράφεται ως το «νέο λευκό», συνδυάζοντας ουδετερότητα, προσωπικότητα και αυξάνοντας σημαντικά τις προσφορές.

Όσοι σχεδιάζουν να πουλήσουν το σπίτι τους, συνήθως επικεντρώνονται σε ανακαινίσεις, ενεργειακές παρεμβάσεις ή στη βελτίωση των εξωτερικών χώρων, θεωρώντας ότι αυτά είναι τα στοιχεία που επηρεάζουν περισσότερο την τελική τιμή πώλησης. Ωστόσο, μια νέα ανάλυση της αμερικανικής πλατφόρμας ακινήτων Zillow υποστηρίζει ότι ένας πολύ πιο απλός και οικονομικός παράγοντας μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση των αγοραστών: το χρώμα των τοίχων.

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Σύμφωνα με την έκθεση Paint Color Analysis 2026 της Zillow, η επιλογή χρωμάτων σε βασικούς χώρους ενός σπιτιού μπορεί να επηρεάσει αισθητά τις προσφορές που είναι διατεθειμένοι να καταθέσουν οι υποψήφιοι αγοραστές. Η μελέτη βασίστηκε σε έρευνα σε περισσότερους από 4.400 ανθρώπους που είτε είχαν αγοράσει πρόσφατα κατοικία είτε βρίσκονταν στη διαδικασία αναζήτησης νέου σπιτιού. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν φωτογραφίες υπνοδωματίων, κουζινών, σαλονιών και μπάνιων με διαφορετικές χρωματικές επιλογές, επιτρέποντας στους ερευνητές να υπολογίσουν ποιες αποχρώσεις αυξάνουν ή μειώνουν την ελκυστικότητα ενός ακινήτου.

Ποια είναι η ασφαλέστερη χρωματική επιλογή

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εποχή όπου το απόλυτο λευκό θεωρούνταν η ασφαλέστερη επιλογή για την πώληση ενός σπιτιού ίσως αρχίζει να υποχωρεί. Οι αγοραστές του 2026 φαίνεται να αναζητούν χώρους με περισσότερο χαρακτήρα και προσωπικότητα, χωρίς όμως να φτάνουν σε ακραίες ή έντονες χρωματικές επιλογές.

«Το λευκό θα παραμείνει πάντα μια διαχρονική και ευέλικτη επιλογή, όμως οι πωλητές που επιλέγουν αποκλειστικά λευκούς τοίχους σε κάθε δωμάτιο ενδέχεται να χάνουν χρήματα», εξηγεί η Αμάντα Πέντλετον, ειδικός σε θέματα κατοικίας της Zillow. Όπως σημειώνει, «οι σημερινοί αγοραστές ανταποκρίνονται σε σπίτια που έχουν ψυχή. Η βαφή είναι ένας από τους ευκολότερους και οικονομικότερους τρόπους για να προσθέσει κανείς προσωπικότητα και χαρακτήρα σε έναν χώρο. Τα σωστά χρώματα μπορούν να σταματήσουν έναν υποψήφιο αγοραστή την ώρα που βλέπει αγγελίες στο κινητό του και να δημιουργήσουν αμέσως μια συναισθηματική σύνδεση, οδηγώντας τελικά σε υψηλότερες προσφορές».

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Ποιο χρώμα να αποφεύγετε... διά ροπάλου

Αν υπάρχει πάντως ένα χρώμα που οι ειδικοί συμβουλεύουν να αποφύγουν οι ιδιοκτήτες, αυτό είναι η ώχρα. Η συγκεκριμένη βαθιά κιτρινοχρυσή απόχρωση αναδείχθηκε ως η χειρότερη επιλογή σε ολόκληρη την έρευνα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Zillow, όταν χρησιμοποιείται εκτεταμένα σε υπνοδωμάτια, κουζίνες, μπάνια και καθιστικά, μπορεί να μειώσει τη δυνητική αξία ενός ακινήτου έως και κατά σχεδόν 17.000 ευρώ.

Ακόμη και η χρήση του μόνο στην κουζίνα αποδείχθηκε προβληματική. Οι αγοραστές δήλωσαν ότι μια κουζίνα βαμμένη σε ώχρα τούς έκανε να προσφέρουν κατά μέσο όρο 6.000 ευρώ λιγότερα σε σχέση με αντίστοιχους χώρους που είχαν πιο δημοφιλείς αποχρώσεις. Η διαφορά αυτή θεωρείται εντυπωσιακή, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι το κόστος βαφής μιας κουζίνας είναι ελάχιστο σε σχέση με την πιθανή απώλεια αξίας.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αρνητική επίδραση του συγκεκριμένου χρώματος σχετίζεται με το ότι θυμίζει αισθητικές τάσεις παλαιότερων δεκαετιών που πλέον θεωρούνται ξεπερασμένες. Παράλληλα, η έντονη παρουσία του δημιουργεί μια αίσθηση βαρύτητας και περιορίζει τη δυνατότητα των αγοραστών να φανταστούν τον χώρο προσαρμοσμένο στο δικό τους γούστο.

Ανάμεσα στις λιγότερο δημοφιλείς επιλογές βρέθηκαν επίσης τα μπάνια σε έντονο κόκκινο χρώμα, παρόμοιο με εκείνο των πυροσβεστικών κρουνών. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι τέτοιοι χώροι τους απωθούσαν, οδηγώντας σε μέση μείωση προσφοράς περίπου 6.000 ευρώ. Αντίστοιχα, το απαλό ροζ κατέγραψε χαμηλές επιδόσεις σε σχεδόν όλα τα δωμάτια, καταλαμβάνοντας σταθερά μία από τις τρεις τελευταίες θέσεις στις προτιμήσεις των αγοραστών.

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Όσοι σχεδιάζουν να πουλήσουν το σπίτι τους συνήθως επικεντρώνονται σε ανακαινίσεις, ενεργειακές παρεμβάσεις ή στη βελτίωση των εξωτερικών χώρων, θεωρώντας ότι αυτά είναι τα στοιχεία που επηρεάζουν περισσότερο την τελική τιμή πώλησης / ΙΝΤΙΜΕ

Η επιστροφή πιο σκούρων και «ζεστών» χρωμάτων

Την ίδια στιγμή, η έρευνα επιβεβαιώνει την επιστροφή ορισμένων πιο σκούρων και «ζεστών» χρωμάτων που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν παρωχημένα. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι το σοκολατί καφέ, το οποίο αναδείχθηκε στο δημοφιλέστερο χρώμα για υπνοδωμάτια. Σύμφωνα με την ανάλυση της Zillow, η συγκεκριμένη απόχρωση μπορεί να αυξήσει την προσφορά αγοράς κατά μέσο όρο κατά 2.000 ευρώ.

Το εύρημα αυτό εντυπωσίασε ακόμη και τους ίδιους τους αναλυτές της εταιρείας, καθώς το καφέ είχε για χρόνια συνδεθεί με παλαιότερες διακοσμητικές τάσεις. Ωστόσο, η επιστροφή φυσικών υλικών, γήινων χρωμάτων και πιο «καταφυγιακών» αισθητικών αντιλήψεων φαίνεται να έχει επαναφέρει τη δημοτικότητά του.

Στις υψηλότερες θέσεις για τα υπνοδωμάτια βρέθηκαν, επίσης, το ανθρακί γκρι και το πράσινο του φασκόμηλου, δύο αποχρώσεις που τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν στα περιοδικά διακόσμησης και στις προτάσεις των interior designers.

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Ο χώρος όπου το χρώμα επηρεάζει περισσότερο την αξία

Η κουζίνα αποδείχθηκε ο χώρος όπου το χρώμα επηρεάζει περισσότερο την αξία ενός ακινήτου. Η διαφορά ανάμεσα στην καλύτερη και στη χειρότερη επιλογή ξεπέρασε συνολικά τα 7.000 ευρώ. Στην κορυφή βρέθηκε το ανθρακί γκρι, το οποίο αύξανε κατά μέσο όρο τις προσφορές κατά 1.000 ευρώ. Ακολούθησε το σκούρο δαμασκηνί, το οποίο πρόσθετε περίπου 800 ευρώ.

Μια νέα ανάλυση της αμερικανικής πλατφόρμας ακινήτων Zillow υποστηρίζει ότι ένας πολύ πιο απλός και οικονομικός παράγοντας μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση των αγοραστών: το χρώμα των τοίχων / ΙΝΤΙΜΕ

Η προτίμηση αυτή συνδέεται με τη διαρκή άνοδο των λεγόμενων «moody kitchens», δηλαδή κουζινών με βαθιές, σκοτεινές και ατμοσφαιρικές αποχρώσεις. Πρόκειται για μια τάση που ξεκίνησε από τις πολυτελείς κατοικίες και σταδιακά πέρασε και σε πιο προσιτές κατηγορίες ακινήτων. Οι αγοραστές φαίνεται να αντιλαμβάνονται τέτοιους χώρους ως πιο σύγχρονους, κομψούς και αρχιτεκτονικά επεξεργασμένους.

Αν όμως υπάρχει ένα χρώμα που αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της έρευνας, αυτό είναι το πράσινο του φασκόμηλου. Η συγκεκριμένη γήινη απόχρωση ήταν η μοναδική που κατάφερε να καταταγεί στην κορυφαία κατηγορία και για τα τέσσερα δωμάτια που εξετάστηκαν: υπνοδωμάτιο, κουζίνα, καθιστικό και μπάνιο.

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Οι αναλυτές της Zillow το περιγράφουν ως το «νέο λευκό», ένα χρώμα που συνδυάζει ουδετερότητα, διαχρονικότητα και προσωπικότητα χωρίς να γίνεται επιβλητικό. Στα καθιστικά, μάλιστα, η χρήση του μπορούσε να αυξήσει τις προσφορές κατά περισσότερα από 1.000 ευρώ.

Η επιτυχία του πράσινου του φασκόμηλου δεν αποτελεί έκπληξη για όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις στον χώρο του design. Τα τελευταία χρόνια οι γήινες αποχρώσεις έχουν συνδεθεί με την ανάγκη για ηρεμία, επαφή με τη φύση και δημιουργία χώρων που λειτουργούν ως καταφύγια απέναντι στην πίεση της καθημερινότητας. Η τάση αυτή ενισχύθηκε μετά την πανδημία και συνεχίζει να επηρεάζει τόσο τη διακόσμηση όσο και τις επιλογές των αγοραστών ακινήτων.

«Σε μια εποχή που η αναζήτηση σπιτιού ξεκινά σχεδόν πάντα από την οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου, οι φωτογραφίες και η ατμόσφαιρα που αποπνέει ένας χώρος αποκτούν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Ένα κουτί μπογιάς αξίας λίγων δεκάδων ευρώ μπορεί τελικά να επηρεάσει μια συμφωνία χιλιάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, αποδεικνύοντας ότι οι χρωματικές επιλογές δεν είναι απλώς ζήτημα αισθητικής αλλά και οικονομικής στρατηγικής», καταλήγει εμφατικά η έρευνα της Zillow.