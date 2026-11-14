Στόλισε χριστουγεννιάτικο δέντρο η Ελένη Μενεγάκη -Οι φωτογραφίες που πόσταρε από το σαλόνι του σπιτιού της

Σε εορταστικούς ρυθμούς μπήκε η Ελένη Μενεγάκη, στολίζοντας το σπίτι της και ποστάροντας φωτογραφίες στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Ελένη Μενεγάκη, αν και απέχει συνειδητά από την τηλεοπτική επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να διατηρεί μια ζωντανή και σταθερή επικοινωνία με το κοινό της μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, παραμένοντας ενεργή διαδικτυακά.

Στη νέα της ανάρτηση πρωταγωνιστεί το εντυπωσιακά στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η ίδια φωτογραφίζεται χαμογελαστή μπροστά στο γιορτινό σκηνικό, αλλά και χαλαρή στον καναπέ του σπιτιού της, αποπνέοντας μια αίσθηση ηρεμίας και ζεστασιάς.

Διαθέτοντας άπλετο ελεύθερο χρόνο μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό, έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την οικογένειά της. Αφιερώνεται σε ποιοτικές στιγμές με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, και τα παιδιά της ενόψει των εορτών.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, η οποία τα τελευταία χρόνια επιλέγει συνειδητά να διατηρεί μια πιο διακριτική παρουσία μακριά από τα φώτα της τηλεοπτικής επικαιρότητας, συνεχίζει να διατηρεί ζωντανή την επικοινωνία της με το κοινό.

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Η Ελένη Μενεγάλη με φόντο το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Μέσα από τα προσωπικά της προφίλ, μοιράζεται τακτικά αυθεντικές στιγμές από την καθημερινότητά της, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από την οικογενειακή της ζωή.

Στη νέα της ανάρτηση, την παράσταση κλέβει το εντυπωσιακά στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεσπόζει στο σαλόνι της κατοικίας της.

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Η Ελένη Μενεγάκη φωτογραφήθηκε χαμογελαστή μπροστά από το γιορτινό σκηνικό, ενώ σε επόμενο στιγμιότυπο απαθανατίζεται ιδιαίτερα χαλαρή στον καναπέ του σπιτιού της, αποπνέοντας ζεστασιά και ηρεμία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχοντας πλέον άπλετο ελεύθερο χρόνο εκτός τηλεοπτικών πλατό, η ίδια αφοσιώνεται στην απόλυτη προτεραιότητά της, που δεν είναι άλλη από την οικογένειά της, περνώντας ποιοτικές στιγμές με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, και τα παιδιά της ενόψει των γιορτών.

