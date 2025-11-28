Η χριστουγεννιάτικη αγορά στο κέντρο της Κολωνίας: Το χριστουγεννιάτικο δέντρο μοιάζει να αιωρείται πάνω από τους πάγκους - iefimerida.gr

Οι χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας είναι από μόνες τους ένας λόγος για να επισκεφθείς τη χώρα και να νιώσεις λίγη από τη μαγεία των Χριστουγέννων.



Είναι κάτι περισσότερο από απλές αγορές – είναι η απόλυτη γιορτινή εμπειρία που συνδυάζει παράδοση, πολιτισμό και σε βάζει μέσα στο κλίμα των Χριστουγέννων.



Η εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη αγορά στο κέντρο της Κολονίας

Φυσικά, στην Γερμανία θα συναντήσει κανείς πάνω από 100 τέτοιες αγορές σε πολλές πόλεις. Ωστόσο, υπάρχει μία που ξεχωρίζει: Η χριστουγεννιάτικη αγορά στον Καθεδρικό Ναό της Κολονίας και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στο προαύλιο του συγκλονιστικού γοτθικού καθεδρικού ναού.

Το σκηνικό είναι μαγευτικό: πάνω από 150 ξύλινοι πάγκοι με τις κόκκινες τέντες τους εκτείνονται στην πλατεία Ρονκαλπλάτς, με το εκθαμβωτικό χριστουγεννιάτικο δέντρο να σχηματίζει έναν λαμπερό θόλο από φώτα πάνω από την αγορά.



Όσο για τους πάγκους, προσφέρουν ότι μπορεί να φανταστεί κανείς: Από το παραδοσιακό ζεστό κρασί (Glühwein) και τα μυρωδάτα ψητά κάστανα, μέχρι ό,τι είδους λουκάνικο μπορείς να φανταστείς καθώς και μοναδικές χειροποίητες κατασκευές.