Χριστούγεννα 2026: Πώς να εξασφαλίσετε 10 ημέρες διακοπών με μόλις 4 ημέρες άδειας

Το φετινό ημερολόγιο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για πολυήμερη ξεκούραση.

Με τον κατάλληλο συνδυασμό αργιών και Σαββατοκύριακων, οι εργαζόμενοι μπορούν να απολαύσουν 10 συνεχόμενες ημέρες διακοπών, χρησιμοποιώντας μόλις τέσσερις ημέρες κανονικής άδειας.

Μια ευκαιρία για ένα μεγάλο διάλειμμα από την εργασία προσφέρουν τα Χριστούγεννα του 2026, καθώς οι επίσημες αργίες δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για όσους θέλουν να οργανώσουν μια απόδραση ή απλώς να περάσουν περισσότερο χρόνο με την οικογένειά τους.

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Φέτος, τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου, ενώ η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, 26 Δεκεμβρίου, είναι Σάββατο. Αντίστοιχα, η Πρωτοχρονιά του 2027 πέφτει επίσης Παρασκευή, δημιουργώντας δύο τριήμερα για όσους εργάζονται με σταθερό πενθήμερο, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Το πρώτο τριήμερο ξεκινά την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου. Το δεύτερο αρχίζει την Παρασκευή 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την Κυριακή 3 Ιανουαρίου.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ανάμεσα σε αυτά τα δύο τριήμερα μεσολαβούν μόλις τέσσερις εργάσιμες ημέρες, τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν οι εργαζόμενοι για να δημιουργήσουν μία ενιαία περίοδο διακοπών.

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Ποιες τέσσερις ημέρες άδειας πρέπει να ζητήσετε

Για να εξασφαλίσετε 10 συνεχόμενες ημέρες ξεκούρασης, αρκεί να πάρετε κανονική άδεια για τις εξής ημερομηνίες:

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2026

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2026

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2026

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026

Με αυτόν τον συνδυασμό, η τελευταία εργάσιμη είναι η παραμονή, 24 Δεκεμβρίου και οι διακοπές ξεκινούν την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026 και ολοκληρώνονται την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2027.

Η επιστροφή στην εργασία γίνεται τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου, έχοντας εξασφαλίσει συνολικά δέκα ημέρες ξεκούρασης με την αξιοποίηση μόνο τεσσάρων ημερών από την κανονική άδεια.

Τι ισχύει για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Μια σημαντική λεπτομέρεια αφορά την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου, δηλαδή την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Η συγκεκριμένη ημέρα δεν αποτελεί γενική υποχρεωτική αργία στον ιδιωτικό τομέα. Επομένως, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται κανονικά εκείνη την ημέρα θα πρέπει να υπολογίσουν ότι χρειάζονται άδεια.

Ωστόσο, σε ορισμένες επιχειρήσεις προβλέπεται μειωμένο ωράριο ή ακόμη και ημέρα μη εργασίας, βάσει συλλογικών συμβάσεων, εσωτερικών κανονισμών ή της καθιερωμένης πρακτικής.

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Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτούνται ακόμη λιγότερες ημέρες κανονικής άδειας για το ίδιο διάστημα διακοπών.

Μέχρι πότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι άδειες του 2026

Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, η ετήσια κανονική άδεια που αντιστοιχεί στο 2026 πρέπει να έχει χορηγηθεί έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Ο χρόνος χορήγησης της άδειας καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, ενώ ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την αιτηθείσα άδεια εντός δύο μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, με την επιφύλαξη της καταληκτικής προθεσμίας.

Ο συγκεκριμένος συνδυασμός αφορά εργαζομένους με σταθερό πενθήμερο πρόγραμμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Όσοι εργάζονται με εξαήμερο, σε βάρδιες ή σε επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά τις αργίες θα πρέπει να υπολογίσουν διαφορετικά τις απαιτούμενες ημέρες άδειας.

Για όσους, πάντως, μπορούν να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο εορταστικό ημερολόγιο, τέσσερις ημέρες άδειας είναι αρκετές για να απολαύσουν ένα δεκαήμερο διακοπών, χωρίς να εξαντλήσουν το υπόλοιπο της κανονικής τους άδειας.