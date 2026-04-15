Ο Χρήστος Μενιδιάτης για τον πατέρα του: «Η ζωή του θα ήθελα να γίνει ταινία -Μπορεί να τον υποδυθεί ο Μελέτης Ηλίας» - iefimerida.gr

Την επιθυμία του να γίνει ταινία η ζωή του πατέρα του εξέφρασε ο Χρήστος Μενιδιάτης, καθώς θεωρεί ότι θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον μυθιστόρημα.

Λίγες ώρες πριν την μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον Μιχάλη Μενιδιάτη που θα πραγματοποιηθεί απόψε στην κεντρική πλατεία Αχαρνών, ο τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».



«Η ζωή του πατέρα μου θα ήταν πολύ ενδιαφέρον μυθιστόρημα και θα ήθελα να γίνει ταινία. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να τον υποδυθεί. Ένα παιδί που είναι από το Μενίδι και θα μπορούσε, είναι ο Μελέτης Ηλίας που είναι καλός ηθοποιός», ανέφερε αρχικά ο Χρήστος Μενιδιάτης.

Χρήστος Μενιδιάτης: «Δεν θα μπορούσα να είμαι με άνθρωπο που ζηλεύει»



«Με τη γυναίκα μου το έχουμε ξεπεράσει και δεν γκρινιάζουμε. Διαφωνούμε στο κομμάτι των παιδιών. Ο άλλος πρέπει να είναι πιο συγκαταβατικός και να κρατιούνται οι ισορροπίες. Δεν με ζηλεύει η σύζυγός μου, ούτε εγώ εκείνη. Δεν θα μπορούσα να είμαι με άνθρωπο που ζηλεύει. Το θεωρώ σαν συναίσθημα αστείο κι έχει να κάνει με ανθρώπους χωρίς αυτοεκτίμηση», πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

Ο Μιχάλης Μενιδιάτης ήταν ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Γεννήθηκε στο Μενίδι, απ’ όπου προέκυψε και το καλλιτεχνικό του όνομα, ενώ το πραγματικό του όνομα ήταν Μιχάλης Χατζημιχαήλ. Ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 1950 και γρήγορα καθιερώθηκε χάρη στη χαρακτηριστική, βαθιά λαϊκή φωνή του.

Έφυγε από τη ζωή στις 21 Αυγούστου 2012, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη μουσική παρακαταθήκη που συνεχίζει να ακούγεται μέχρι σήμερα διατρέχοντας πολλές γενιές.

