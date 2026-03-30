Χρήστος Λούλης: Η Ζέτα είναι ένα φαινόμενο στη σκηνή -Είναι σούπερ επαγγελματίας - iefimerida.gr

Το ότι η ομορφιά δεν αποτελεί και το μυστικό της ζωής παραδέχθηκε ο Χρήστος Λούλης, ο οποίος μίλησε για το θέατρο, αλλά και το λάθος με τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Buongiorno» δεν δίστασε να αποκαλύψει την ηλικία του: «Είμαι 50 ετών. Αποδέχομαι ότι είμαι ωραίος. Δεν το βλέπω διαφορετικά. Όταν ήμουν μικρός ήθελα πιο πολύ να μου λένε ότι είμαι καλός ηθοποιός, πάρα ότι είμαι ωραίος, αλλά όταν πέρασαν τα χρόνια πιο πολύ με ενδιέφερε να μου πουν ότι είμαι ωραίος. Για πλάκα το είχα πει και είχε γίνει θέμα. Καλό είναι, δεν είναι και το μυστικό της ζωής. Αλλά οκ, καλό είναι», είπε.



Χρήστος Λούλης: Νιώθω ότι γίνομαι και καλύτερος άνθρωπος

Ο Χρήστος Λούλης εξήγησε πως έχει περάσει 27 χρόνια από τη ζωή του στο θέατρο και πως όσο περνάει ο καιρός βελτιώνεται διαρκώς: «Είμαι 27 χρόνια στο θέατρο. Εκτός από καλύτερος ηθοποιός, νιώθω ότι γίνομαι και καλύτερος άνθρωπος. Μεγάλο μου κομμάτι εδράζεται σε μια μικρή ηλικία που δεν έχει μεγαλώσει», ανέφερε.



Αναφερόμενος στην Έμιλυ Κολιανδρή ο ηθοποιός εξήγησε πως διαχειρίζονται τον χρόνο τους σε συνάρτηση με τις υποχρεώσεις που έχουν: «Το δικό μας “για πάντα” με την Έμιλυ το δουλεύουμε άλλες φορές με ψυχραιμία, άλλες με απελπισία, άλλες με χοντράδα, άλλες με δεξιοτεχνία. Δεν ξέρω αν υπάρχει συνταγή γι’ αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά βαριέμαι να πω ότι είμαι άνθρωπος που έχω συνταγή για τα πράγματα. Υπάρχουν φορές που βουτάμε ο καθένας στον ρόλο του και χανόμαστε στο δικό του σύμπαν ο καθένας. Επειδή όμως έχουμε και δυο παιδιά, και πρακτικά δεν μπορείς να χαθείς και πάρα πολύ, πρέπει να είσαι και εκεί. Δεν συμβαίνει πολύ ή όταν συμβαίνει είναι για λίγο. Μπορεί να συμβαίνει για κανένα δίωρο και μετά να θυμάσαι ότι πρέπει να είσαι εκεί. Και στη δουλειά, στην πρόβα όταν είσαι, μπορεί να κάνεις ένα διάλειμμα και να κανονίσεις κάτι για το παιδί. Το κάνει η Έμιλυ πιο πολύ, το κάνω κι εγώ. Αυτό δεν σε αφήνει να ξεχαστείς. Το οποίο μπορεί να είναι και καλό γιατί σε γειώνει με έναν τρόπο».



Χρήστος Λούλης: «Η Ζέτα Μακρυπούλια είναι σούπερ επαγγελματίας»

Τέλος ο Χρήστος Λούλης έκανε αναφορά στη Ζέτα Μακρυπούλια και για το λάθος που είχε κάνει για τη συνάδελφό του: «Αν έκανες ένα λάθος, το καταλαβαίνεις, το μετανιώνεις, το αναγνωρίζεις, ζητάς και τη συγγνώμη σου. Δεν ξέρω αν μπορώ να φέρω εγώ γνώμη για το πώς εξελίσσεται η Ζέτα. Αν δεν είσαι ανοιχτός και παιδικά αθώος, δε γίνεται να προχωρήσεις μια παράσταση. Με τη Ζέτα ήμασταν από την αρχή όλοι μαζί, δεν ήμασταν εμείς και η Ζέτα. Ήμασταν όλοι μαζί. Η Ζέτα είναι ένα φαινόμενο στη σκηνή. Καμιά φορά κάνει πράγματα που της τα είχε πει ο Νίκος Καραθάνος και σκέφτομαι πώς τα θυμάται. Φαίνεται ότι με το που ακούει κάτι, έχει έναν περίεργο μηχανισμό, που περνάει σε μια δισκέτα μέσα της και γράφεται, και πάνω σε αυτό χτίζει και η ίδια και βάζει την προσωπικότητά της. Είναι σούπερ επαγγελματίας».

