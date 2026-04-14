Χριστός Ανέστη από το Χόλιγουντ: Το ελληνικό Πάσχα της Νίας Βαρντάλος παρέα με τον Τομ Χανκς και φίλους - iefimerida.gr

Το ελληνικό Πάσχα γιόρτασε φέτος η Νία Βαρντάλος στην Αμερική, κρατώντας ζωντανές τις παραδόσεις της πατρίδας.

Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμές από τον εορτασμό στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου ευχήθηκε στους followers της «Χαρούμενο ελληνικό Πάσχα».

Στο τραπέζι της Κυριακής είχε καλεσμένους καλούς φίλους, ανάμεσά τους οι Τομ Χανκς με τη Ρίτα Γουίλσον και οι Μπίλι Ζέιν και Τζον Στάμος, δημιουργώντας μια ζεστή, οικογενειακή ατμόσφαιρα.

Η Νία δημοσίευσε επίσης φωτογραφία με τον σύντροφό της μέσα στο αυτοκίνητο, λίγη ώρα αφού παρέλαβαν το Άγιο Φως, σχολιάζοντας με νόημα: «Χριστός Ανέστη από Λος Άντζελες».