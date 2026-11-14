Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης για το Maestro: «Δεν περίμενα ότι θα φτάσει τόσο ψηλά -Έκλεισα σωστά τον κύκλο

Λεπτομέρειες για την τελευταία σεζόν της σειράς «Maestro», η οποία θα κάνει πρεμιέρα τον προσεχή Δεκέμβριο, έδωσε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης επιβεβαιώνει πως ο επερχόμενος κύκλος του «Maestro» θα είναι οριστικά ο τελευταίος. Παραδέχεται ότι δεν περίμενε την τόσο μεγάλη επιτυχία της σειράς όταν την ξεκινούσε, εκφράζοντας την έκπληξή του για την απήχησή της.

Η τελευταία σεζόν θα περιλαμβάνει έξι μεγάλα επεισόδια, με το φινάλε να έχει διάρκεια ταινίας, αγγίζοντας τα 110 λεπτά. Στόχος του είναι να δώσει στους χαρακτήρες το τέλος που είχε αρχικά σχεδιάσει αλλά δεν είχε καταφέρει.

Δεν θεωρεί τον εαυτό του έμπνευση για τους νέους, αλλά αισθάνεται τυχερός που κάνει αυτό που αγαπά και βρίσκει ανταπόκριση. Η επιτυχία, όπως αναφέρει, αποτελεί δικαίωση για τον κόπο και τη δουλειά όλης της ομάδας.

Ο κινηματογράφος παραμένει μια δύσκολη υπόθεση παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Το επόμενο βήμα του θα είναι μια ταινία, η οποία όμως θα καθυστερήσει, ενώ παραδέχεται πως η προβολή στο Netflix αρχικά προκαλεί άγχος.

Όπως είπε, ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, το φινάλε θα αποτελείται από έξι επεισόδια μεγάλης διάρκειας, με το τελευταίο να αγγίζει σχεδόν τις δύο ώρες.

Μάλιστα διευκρίνισε πως στόχος του είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και χορταστικό τέλος στην ιστορία, αποδίδοντας στους χαρακτήρες την κατάληξη που είχε σχεδιάσει από την αρχή.

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Χριστόφορος Παπακαλιάτης: «Ο νέος κύκλος θα είναι όντως ο τελευταίος»

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «For You» ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ξεκαθάρισε πως με την τέταρτη σεζόν ολοκληρώνεται η ιστορία της σειράς: «Ο νέος κύκλος του Maestro θα είναι όντως ο τελευταίος. Δεν περίμενα, όταν το ξεκινούσα, ότι θα φτάσει τόσο ψηλά».

Στη συνέχεια εξέφρασε την ελπίδα το φινάλε να ικανοποιήσει το κοινό, καθώς, όπως εξήγησε, φιλοδοξεί να δώσει στους ήρωες το τέλος που αρχικά δεν είχε καταφέρει να υλοποιήσει: «Είναι έξι μεγάλα επεισόδια, το τελευταίο θα είναι 105-110 λεπτά, σαν μεγάλου μήκους δηλαδή. Ελπίζω να είναι χορταστικά και να είναι το τέλος που ήθελα εξαρχής να δώσω στους ήρωες αλλά δεν τα είχα καταφέρει. Έκλεισα σωστά τον κύκλο».

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«Δεν θεωρώ πως είμαι έμπνευση για τους νέους ανθρώπους»

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί τον εαυτό του πρότυπο για τους νέους ανθρώπους, τονίζοντας την ίδια στιγμή ότι αισθάνεται τυχερός που ασχολείται με κάτι που αγαπά και βρίσκει ανταπόκριση στο κοινό: «Δεν θεωρώ πως είμαι έμπνευση για τους νέους ανθρώπους. Βλέπω ότι κάνω αυτό που αγαπάω, αυτό θεωρείται τύχη, και κάτι που έχει ανταπόκριση, οπότε πιάνει τόπο η κούραση και ο κόπος και η δουλειά που κάνουμε όλοι».

«Πουθενά δεν είναι εύκολο πράγμα ο κινηματογράφος»

Για τον κινηματογράφο, αν είναι κάτι εύκολο στη χώρα μας σχολίασε: «Όχι καθόλου και πλέον πουθενά δεν είναι εύκολο πράγμα ο κινηματογράφος. Είναι αυτό που θα κάνω αμέσως μετά, την ταινία που θα κάνω. Θα αργήσει ακόμα».

Για την είσοδο της σειράς στο Netflix και τι συνεπάγεται αυτό για τον δημιουργό, o Χριστόφορος Παπακαλιάτης είπε: «Νομίζω ότι σε πρώτη φάση αγχώνεται. Μετά δεν σε επηρεάζει αυτό την ώρα που θα δουλεύεις ή και αν σε επηρεάζει φροντίζεις με τη λογική σου να βάζεις τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση».

