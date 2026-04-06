Η Χριστίνα Παππά μιλά για την πίστη που τη βοήθησε στην περιπέτεια υγείας της εγγονής της [βίντεο] - iefimerida.gr

Η ηθοποιός Χριστίνα Παππά μοιράστηκε στην εκπομπή «Ζω καλά» την προσωπική της εμπειρία με την εγγονή της.

Το κορίτσι αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας λίγο μετά τη γέννησή του. Όπως αποκάλυψε, η πίστη και η προσευχή της ήταν καθοριστικές για να βρει ψυχική δύναμη στις δύσκολες στιγμές.

«Μεγάλωσα με τη γιαγιά και τον παππού μου και από παιδί έκανα την προσευχή μου πριν κοιμηθώ. Μεγαλώνοντας, σταμάτησα, αλλά όταν η εγγονή μου αρρώστησε πριν από 3,5 χρόνια, ξεκίνησα ξανά και από τότε δεν σταμάτησα», εξομολογήθηκε η ηθοποιός. «Την επόμενη μέρα, η νύφη μου με ενημέρωσε ότι ήταν κάτι παροδικό και ότι όλα ήταν καλά», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ανακούφισή της.

Η μητέρα του παιδιού, Άννα Μπεζάν, είχε περιγράψει σε προηγούμενη συνέντευξή της ότι η κόρη της διαγνώστηκε με νεογνικό παροδικό διαβήτη, μια σπάνια πάθηση που σχετίζεται με ένα ιδιαίτερο γονίδιο, και χρειάστηκε νοσηλεία στην εντατική μόλις στις 40 ημέρες ζωής της. «Το παιδί μου κατάφερε να βγει νικήτρια από αυτή τη δοκιμασία. Είναι γεμάτη ζωή και δύναμη», ανέφερε συγκινημένη.

Η Χριστίνα Παππά τόνισε ότι η πίστη της την βοηθά να ηρεμεί και να βρίσκει δύναμη ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις: «Όταν προσεύχομαι ή μπαίνω σε εκκλησία, παίρνω απίστευτη δύναμη. Πιστεύω απόλυτα ότι η πίστη φέρνει καλά πράγματα».