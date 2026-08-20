Χριστίνα Μπόμπα: «Ξέρεις τι ζήτησαν οι πριγκίπισσες για πρωινό;» -Οι διακοπές με τροχόσπιτο στον Καναδά [βίντεο] - iefimerida.gr

Στον Καναδά βρίσκονται η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης μαζί με τις δυο κόρες τους, έχοντας επιλέξει έναν εναλλακτικό τρόπο διακοπών.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι κόρες της Χριστίνας Μπόμπα, Αριάνα και Φιλίππα, ζήτησαν από τους γονείς τους να τους ετοιμάσουν μακαρόνια για πρωινό, μια ασυνήθιστη επιλογή κατά τη διάρκεια των διακοπών τους με τροχόσπιτο στον Καναδά.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε, η Χριστίνα Μπόμπα μαγειρεύει στο τροχόσπιτο και ο Σάκης Τανιμανίδης βοηθά στο σερβίρισμα, πριν η οικογένεια απολαύσει το γεύμα της σε ένα ξύλινο τραπέζι, με φόντο το καναδικό τοπίο.

Με τη λεζάντα «Slow mornings in Canada», η influencer μοιράζεται τη γεύση της νέας, πιο χαλαρής καθημερινότητάς τους, η οποία εκτυλίσσεται μέσα στη φύση της βόρειας Αμερικής, μακριά από τους ρυθμούς της Αθήνας.

Πρόσφατα, η Χριστίνα Μπόμπα γιόρτασε τα γενέθλιά της με φίλες, καθώς επαγγελματικές υποχρεώσεις κράτησαν τον Σάκη Τανιμανίδη μακριά της, με τον ίδιο να της εκφράζει δημόσια τις ευχές του μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης.

Βρισκόμενοι πολύ μακριά από το ελληνικό καλοκαίρι, έχουν καταγράψει σε βίντεο πώς ξεκινούν τα ήρεμα πρωινά τους μέσα στη φύση, ετοιμάζοντας το πρώτο γεύμα της ημέρας.

Μάλιστα η Χριστίνα Μπόμπα στη δημοσίευση που έκανε αποκαλύπτει το φαγητό που της ζήτησαν οι δίδυμες κόρες της, Αριάνα και Φιλίππα για πρωινό.

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Χριστίνα Μπόμπα: «Slow mornings in Canada»

«Ξέρεις τι ζήτησαν οι πριγκίπισσες για πρωινό;» ακούγεται να ρωτά η Χριστίνα Μπόμπα τον Σάκη Τανιμανίδη, πριν αποκαλύψει ότι οι πέντε ετών κόρες της θέλησαν να φάνε… μακαρόνια!

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Στο βίντεο εμφανίζεται η Χριστίνα Μπόμπα να μαγειρεύει μακαρόνια αλλά και ομελέτα μέσα στο τροχόσπιτο, ενώ ο Σάκης Τανιμανίδης βοηθά μεταφέροντας τα σκεύη έξω.

Αμέσως μετά ολόκληρη η οικογένεια απολαμβάνει το γεύμα της σε ένα μεγάλο ξύλινο τραπέζι, με φόντο το καταπράσινο τοπίο του Καναδά.

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«Slow mornings in Canada», έγραψε πάνω στο βίντεο η Χριστίνα Μπόμπα, δίνοντας μια μικρή γεύση από τη νέα, πιο χαλαρή καθημερινότητά τους μακριά από την Αθήνα, μέσα στη φύση της βόρειας Αμερικής.

Τα γενέθλια της Χριστίνας Μπόμπα με τις φίλες της

Φέτος η Χριστίνα Μπόμπα γιόρτασε τα γενέθλιά της μαζί με φίλες της χωρίς την παρουσία του συζύγου της λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων που τους κράτησαν σε απόσταση.

Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Σάκης Τανιμανίδης είχε εκφράσει δημόσια το πόσο πολύ θα ήθελε να βρίσκεται στο πλευρό της αυτή τη σημαντική ημέρα: «Τα πρώτα σου γενέθλια που είμαστε χώρια, και θα ήθελα τόσο πολύ να ήμουν εκεί. Όμως όπως ήμουν αρκετά τυχερός να έχω 11 χρόνια δίπλα σου, έτσι ξέρω πως μας περιμένουν ακόμα πολλά γενέθλια να γιορτάσουμε μαζί, αγάπη μου. Χρόνια σου πολλά, στο κορίτσι μου, τη γυναίκα μου, τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής μου».

