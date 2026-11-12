Χριστίνα Μπόμπα για το σώμα της μετά τη γέννα: «Κοιτιόμουν στον καθρέφτη και έλεγα, ποια είναι η κυρία απέναντί μου;»

Η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε ανοιχτά για τις αλλαγές που έφερε η μητρότητα στο σώμα της και για τη δύσκολη ψυχολογική προσαρμογή μετά τη γέννα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Χριστίνα Μπόμπα περιέγραψε την αρχική της δυσκολία να αναγνωρίσει το σώμα της μετά τη γέννα. Εξομολογήθηκε πώς κοιτάζοντας στον καθρέφτη έβλεπε μια διαφορετική εικόνα, αναρωτώμενη για τις αλλαγές που είχαν συμβεί.

Η διαδικασία προσαρμογής στη νέα της πραγματικότητα ήταν σωματική και ψυχολογική. Η ίδια την περιέγραψε ως μια πορεία «αναγέννησης» μέσα στο σώμα της, αποδεχόμενη τις μόνιμες και προσωρινές αλλαγές που βίωσε.

Η δημιουργία της οικογένειάς της με τον Σάκη Τανιμανίδη επισφραγίστηκε με τον γάμο τους. Το ζευγάρι, έπειτα από πολυετή σχέση, παντρεύτηκε την 1η Σεπτεμβρίου του 2018 στο νησί της Σίφνου.

Η οικογενειακή ευτυχία του ζευγαριού ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2021 με τον ερχομό των δίδυμων κορών τους, Αριάνας και Φιλίππα. Έκτοτε, μοιράζονται συχνά στιγμιότυπα από την ανατροφή των παιδιών τους.

Μέσα από το νέο επεισόδιο του podcast της, η γνωστή influencer προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση για την περίοδο που ακολούθησε τον ερχομό των δίδυμων κοριτσιών της και τις αλλαγές που χρειάστηκε να αποδεχτεί.

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Συζητώντας με την καλεσμένη της, η Χριστίνα Μπόμπα αναφέρθηκε στις πρώτες στιγμές μετά τη γέννα, περιγράφοντας πως κοιτάζοντας τον εαυτό της στον καθρέφτη δυσκολευόταν αρχικά να αναγνωρίσει την εικόνα της.

«Ποια είναι η κυρία απέναντί μου;»

«Θυμάμαι τον εαυτό μου, μετά τη γέννα που κοιτιόμουν στον καθρέφτη και έβλεπα ένα άλλο σώμα και έλεγα, “τι συνέβη; Ποιά είναι η κυρία απέναντί μου;” και όλη την πορεία για να ξαναγεννηθώ μέσα στο σώμα μου, να καταλάβω ότι κάποια θα μείνουν, κάποια θα αλλάξουν, κάποια θα βελτιωθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά η Χριστίνα Μπόμπα.

Η ίδια περιέγραψε έτσι τη διαδικασία προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα, τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο, μετά τη γέννηση των παιδιών της.

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Η οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον Σάκη Τανιμανίδη

Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης παντρεύτηκαν την 1η Σεπτεμβρίου 2018 στη Σίφνο, έπειτα από πολυετή σχέση.

Τον Ιούνιο του 2021 ήρθαν στον κόσμο οι δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα. Έκτοτε, το ζευγάρι μοιράζεται συχνά μέσα από τα social media στιγμές από την οικογενειακή του καθημερινότητα και την ανατροφή των δύο παιδιών του.

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