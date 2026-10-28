Η Χριστίνα Κοντοβά επέστρεψε με την κόρη της στην Ουγκάντα: Κάποια μέρη έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου - iefimerida.gr

Στην Ουγκάντα, τη χώρα όπου γεννήθηκε η κόρη της, Έιντα, επέστρεψε η Χριστίνα Κοντοβά, σε ένα ταξίδι με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία.



Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας, η οποία έχει μιλήσει πολλές φορές για την υιοθεσία της κόρης της, μοιράστηκε στο λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι τους αυτό αποκαλύπτοντας πως είναι η τρίτη τους επίσκεψη στην Ουγκάντα από τότε που ξεκίνησε η κοινή τους πορεία, τονίζοντας πως κάθε επιστροφή είναι ξεχωριστή.



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Η ανάρτηση της Χριστίνας Κοντοβά

«Home… Σήμερα επιστρέψαμε στο HOME της Έιντα. Έχουμε βρεθεί εδώ άλλες δύο φορές από τότε που ξεκίνησε η κοινή μας ιστορία, αλλά κάθε επιστροφή είναι ξεχωριστή. Μια μέρα γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και συναισθήματα.

Και τελικά, πάνω απ’ όλα, αυτό που κυριάρχησε ήταν η χαρά. Η χαρά της επιστροφής, της συνάντησης, της αγάπης.

Μια χαρά αληθινή, βαθιά, που δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Μόνο βλέμματα, αγκαλιές και χαμόγελα. Από εκείνες τις στιγμές που σου θυμίζουν γιατί κάποια μέρη και κάποιοι άνθρωποι αποκτούν μια τόσο ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου», έγραψε χαρακτηριστικά η Χριστίνα Κοντοβά.

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