Χρηστίδου μετά τη συνέντευξη Μαραντίνη: Χάρηκα με αυτά που είπε, ελπίζω να τηρηθούν αυτά που όρισε το δικαστήριο - iefimerida.gr

Στην πρόσφατη συνέντευξη του πρώην συζύγου της, Θοδωρή Μαραντίνη, αναφέρθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου, σε δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες.

Ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με τον ίδιο να μιλά, μεταξύ άλλων, για τις νομικές διαφορές με την παρουσιάστρια πρώην σύζυγό του.

«Αυτό που πρέπει να μείνει στο τέλος και εγώ αυτό κρατάω τώρα, είναι ότι με αυτόν τον άνθρωπο έκανα δύο υπέροχα παιδιά. Είναι η μητέρα των παιδιών μου και αυτό υπάρχει μόνο», είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, ο Θοδωρής Μαραντίνης, προσθέτοντας ότι είχε προτείνει εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώην ζευγάρι είχε βρεθεί τον Ιούνιο στα δικαστήρια, για ζητήματα που αφορούν στη διατροφή των παιδιών τους.

Σίσσυ Χρηστίδου για Θοδωρή Μαραντίνη: Ελπίζω σε ένα καλό κλίμα

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Breakfast@Star» η Σίσσυ Χρηστίδου κλήθηκε να σχολιάσει την πρόσφατη συνέντευξη του πρώην συζύγου της, με την ίδια να αναφέρει ότι χάρηκε με όσα είπε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Παράλληλα, η γνωστή παρουσιάστρια εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη δικαστική απόφαση που αφορά στην υπόθεσή τους, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι ελπίζει να τηρηθούν αυτά που όρισε το δικαστήριο «και να μην έχουμε άλλα θέματα».

«Χάρηκα να σου πω την αλήθεια (σ.σ. με όσα δήλωσε στη συνέντευξή του ο Θοδωρής Μαραντίνης). Και εγώ από την τηλεόραση τα άκουσα βέβαια, δεν είχα τέτοια εικόνα. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο για αυτό», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου, καλούμενη να σχολιάσει τις δηλώσεις του Θοδωρή Μαραντίνη.

«Μπορώ να σου πω ότι εγώ γενικά, έτσι και αλλιώς, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ικανοποιημένη και ανακουφισμένη από τη δικαστική απόφαση. Οπότε αυτό μου αρκεί. Ελπίζω σε ένα καλό κλίμα. Ελπίζω να τηρηθούν αυτά που το δικαστήριο όρισε και να μην έχουμε άλλα θέματα. Εμένα η δική μου αγωνία αφορούσε στην απόφαση του δικαστηρίου. Από τη στιγμή που αυτή βγήκε και ένιωσα ότι προσωπικά με δικαιώνει και με ανακουφίζει, αυτό μου αρκεί», πρόσθεσε η Σίσσυ Χρηστίδου.