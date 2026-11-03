Χορός των Debutantes: Δείτε ποια Ελληνίδα θα πάρει μέρος φέτος - 19 ετών, με καταγωγή από την Τήνο - iefimerida.gr

H αντίστροφη μέτρηση για τον Χορό των Debutantes, ένα από τα πιο αποκλειστικά κοσμικά γεγονότα της διεθνούς κοινωνικής ζωής, έχει ξεκινήσει.

Το Baile de Debutantes, όπως ανακοινώθηκε, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στο εμβληματικό ξενοδοχείο Shangri-La, στο Παρίσι.

Ο συγκεκριμένος χορός συγκεντρώνει κάθε χρόνο νεαρές γυναίκες από επιφανείς οικογένειες της αριστοκρατίας, του επιχειρηματικού κόσμου, της πολιτικής και της διεθνούς showbiz.

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Η διοργάνωση αντλεί την έμπνευσή της από τον χορό που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1958 στο Ωδείο του Παλατιού των Βερσαλλιών, προτού διακοπεί περίπου μία δεκαετία αργότερα. Το 1992, η Οφελί Ρενουάρ αναβίωσε τον θεσμό, όταν εργαζόταν στο Hôtel de Crillon, δίνοντάς του έναν πιο σύγχρονο χαρακτήρα, με επίκεντρο τη μόδα, τη φιλανθρωπία και την κοινωνική προσφορά. Μέρος των εσόδων διατίθεται για την ενίσχυση παιδιατρικών νοσοκομείων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η Ρενουάρ επιλέγει προσωπικά τις νεαρές γυναίκες που συμμετέχουν, οι οποίες συνοδεύονται από έναν νεαρό της επιλογής τους. Λίγο πριν από την εφετινή διοργάνωση, έχουν επιβεβαιωθεί 18 συμμετοχές, αν και δεν αποκλείονται εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής. Μεταξύ των φετινών συμμετεχόντων είναι αρχιδούκισσες, κόμισσες, παιδιά βαρόνων και επιχειρηματιών, αλλά και μία Ελληνίδα: η 19χρονη Αλεξία Παναγιωτόπουλος.

Ποια είναι η ελληνικής καταγωγής Αλεξία Παναγιωτόπουλος που θα συμμετάσχει στο Χορό των Debutantes

Η Αλεξία είναι 19 ετών, γεννήθηκε στη Γενεύη και πέρασε τα παιδικά της χρόνια ανάμεσα στο Τόκιο και τη Βοστώνη.

Η Αλεξία Παναγιωτόπουλος

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Είναι κόρη του Πάρι και της Μαρί-Κλερ Παναγιωτόπουλος. Ο παππούς της, από την πλευρά του πατέρα της, με καταγωγή από την Τήνο, ήταν κορυφαίος νευρολόγος με εξειδίκευση στον τομέα των επιληψιών. Το όνομά του συνδέθηκε με το σύνδρομο Παναγιωτόπουλου, μια μορφή επιληψίας, που εμφανίζεται κυρίως στην παιδική ηλικία και ονομάστηκε προς τιμήν του, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην περιγραφή και τη μελέτη της συγκεκριμένης πάθησης.

Όσο για τον πατέρα της, είναι εταίρος στην Blackstone Life Sciences και έχει ιδρύσει αρκετές εταιρείες βιοτεχνολογίας. Η μητέρα της έχει βρετανικές και κινεζικές ρίζες και έχει δραστηριοποιηθεί στους τομείς της επιχειρηματικής ανάπτυξης και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Οι γονείς της, Πάρις και Μαρί-Κλερ Παναγιωτόπουλος

Η Αλεξία ολοκλήρωσε το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου στην Ουαλία και αρχικά ενδιαφέρθηκε για την ιατρική, εμπνευσμένη από την έρευνα του παππού της σχετικά με το σύνδρομο Παναγιωτόπουλου. Τελικά, επέλεξε να ακολουθήσει τον δρόμο των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας, σπουδάζοντας σήμερα στο Πανεπιστήμιο του Ντάραμ.

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Παράλληλα, συμμετέχει σε φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες της οργάνωσης Lotus Outreach, ενώ στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με τη μαγειρική, τη ζωγραφική και τον αθλητισμό.

Για τη βραδιά του Χορού των Debutants θα φορέσει δημιουργία του σχεδιαστή Άντριου Κουόν, κορεατικής και αμερικανικής καταγωγής, ενώ στο πλευρό της θα βρίσκεται ο αδελφός της, Κάρλος, ο οποίος θα αναλάβει τον ρόλο του συνοδού της.