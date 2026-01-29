Χώρισε η Έλενα Τσαγκρινού -«Ίσως είναι κάτι που πληγώνει, είναι πολύ νωρίς», είπε - iefimerida.gr

Τον χωρισμό της από τον Dj Stephan επιβεβαίωσε η Έλενα Τσαγκρινού, μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno.



«Δε θα το αναπτύξω αυτό το θέμα, γιατί είναι λίγο προσωπικό και λίγο λεπτό και λίγο νωρίς. Ίσως είναι κάτι που πληγώνει. Καλύτερα να το αναπτύξουμε λίγο αργότερα. Στα social άρχισε να κυκλοφορεί η είδηση ότι χωρίσαμε όταν διαχωρίσαμε λίγο το επαγγελματικό μας κομμάτι. Με τον Κώστα αγαπιόμαστε πολύ, έχουμε κάνει πολύ ωραία πράγματα, αλλά ο καθένας κάνει και την ξεχωριστή του πορεία. Ελπίζω να πάνε όλα καλά» είπε.



Το ζευγάρι ήταν μαζί μαζί το 2022 και έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Ηρακλή, ο οποίος είναι 1,5 ετών. «Η ζωή με τον Ηρακλή είναι μαγική. Τώρα είναι σχεδόν 2 ετών. Τραγουδάω, με ακούει, με κοιτάει, του λέω τραγούδια και μπορώ να σου πω ότι έχει και ωραία φωνή» ανέφερε.

Έλενα Τσαγκρινού: Αν διάβασα τα αρνητικά σχόλια, δεν θα ήμουν καλά

Σχετικά με τα αρνητικά σχόλια τα οποία δέχεται στα social media, η Έλενα Τσαγκρινού δήλωσε: «Δε κάθομαι να διαβάζω συνεχόμενα τα αρνητικά σχόλια, γιατί αν έκανα αυτό στη ζωή μου, δε θα ήμουν καλά. Δε μπορώ να ακούω, “είναι κρίμα που τραγουδάς”. Για τον καθένα είναι επιλογή να κάνει κάτι στη ζωή του. Δε διαγράφω τα αρνητικά σχόλια. Η γνώμη του καθενός είναι αποδεκτή».