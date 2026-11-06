Χώρισαν Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης: Η κοινή ανακοίνωσή τους - iefimerida.gr

Χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή αποφάσισαν να ακολουθήσουν η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης.﻿

Οι δύο τραγουδιστές, με κοινή ανακοίνωσή τους μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, ξεκαθάρισαν ότι η απόφαση ελήφθη από κοινού, σε κλίμα συνεννόησης, κατανόησης και αμοιβαίου σεβασμού. Βασική προτεραιότητά τους παραμένει ο γιος τους, για την ανατροφή και τη φροντίδα του οποίου θα συνεχίσουν να μεριμνούν μαζί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση του Γιώργου Λιβάνη και της Ανδρομάχης

«Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης επιθυμούν να θέσουν υπόψη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ότι, έπειτα από κοινή απόφαση, την οποία έλαβαν μέσα σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή.

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να πορεύονται με την ίδια βαθιά εκτίμηση και τον ίδιο αμοιβαίο σεβασμό, στοιχεία που χαρακτήρισαν την κοινή τους διαδρομή.

Είναι αυτονόητο ότι παραμένουν πρωτίστως προσηλωμένοι στην ανατροφή του παιδιού τους, για την ευτυχία, την προστασία και την ψυχική του ηρεμία, για τα οποία θα συνεχίσουν να μεριμνούν από κοινού, με αμείωτη αγάπη, στοργή και φροντίδα.

Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε θερμά τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να επιδείξουν την απαραίτητη διακριτικότητα και ευαισθησία, σεβόμενοι την προσωπική και οικογενειακή ζωή της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη και πρωτίστως την ιδιωτικότητα του ανήλικου τέκνου τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι βέβαιο ότι θα γίνει σεβαστή η επιθυμία τους να διαφυλάξουν αυτή την ιδιαίτερα προσωπική περίοδο της ζωής τους μακριά από τη δημοσιότητα.

Για την Ανδρομάχη

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

Ανναμπέλα Χ. Θεοχαροπούλου

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Για τον Γιώργο Λιβάνη

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

Τιτίκα Νικέα-Μουράτογλου

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Από τη φιλία, στη σχέση και μετά στον γάμο και στην οικογένεια

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης γνωρίστηκαν το 2018 μέσα από τη δουλειά τους, με τη σχέση τους να παραμένει αρχικά φιλική.

Η τραγουδίστρια είχε μιλήσει το 2024 στην εκπομπή «Fay's Time» και εξήγησε πώς προέκυψε ο δεσμός μεταξύ τους, μετά τη φιλία τους.

«Είχαμε φιλική σχέση πάρα πολλά χρόνια. Δεν ήταν κεραυνοβόλος έρωτας με τον Γιώργο κι απορώ πώς δεν ήταν. Δεν τον έβλεπα καν, ήταν φίλος μου. Δεν τον έβλεπα σαν άντρα. Λέγαμε για τα προσωπικά μας, ήξερα τα πάντα για εκείνον και εκείνος για μένα. Δεν ξέρω πώς έγινε και ήρθε αυτό το μαγικό timing, απορώ», είπε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο τον Σεπτέμβριο του 2024, και έναν χρόνο μετά παντρεύτηκαν και βάφτισαν τον γιο τους.