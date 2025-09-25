H H&M παρουσίασε τη συλλογή H&M Studio A/W 2025 με ένα exclusive preview event - iefimerida.gr

Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, η H&M παρουσίασε τη νέα συλλογή H&M Studio AW25 στο Castor Place, με ένα event που συνδύασε τη δύναμη της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής με τη ζωντάνια της φύσης.

Ακατέργαστα δομικά στοιχεία μεταμορφώθηκαν σε εντυπωσιακές διακοσμητικές κατασκευές, σε πλήρη σύνδεση με τα ρούχα. Μια επιφάνεια από Ytong ανέδειξε τα signature αξεσουάρ, ενώ μια μεταλλική κατασκευή πρόβαλε τα iconic looks σε «brutalist» σκηνικό. Ο διάδρομος του Castor Place μετατράπηκε σε γκαλερί με editorial prints, θυμίζοντας σύγχρονο μουσείο, ενώ ο θρόνος από Ytong μπροστά από διαφανές fiber glass έγινε σημείο αναφοράς για content creation.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με έμπνευση τον τροπικό μοντερνισμό του Σάο Πάολο και τον σκανδιναβικό μινιμαλισμό, η συλλογή H&M Studio AW25 που κυκλοφορεί στις 25 Σεπτεμβρίου στο flagship κατάστημα της Ερμού 54 και online στο hm.com, παρουσιάζει αυστηρές γραμμές δίπλα σε πιο θηλυκές, ρευστές σιλουέτες, ισορροπώντας ανάμεσα στη δύναμη και την ευαισθησία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το highlight της βραδιάς ήταν ένα απροσδόκητο dance act από τις Moira Lafosse & Brooke Sharp, οι οποίες ξεσήκωσαν το κοινό με μια δυναμική χορογραφία, φορώντας κομμάτια από τη σειρά H&M Move. Το performance ανέδειξε την ελευθερία της κίνησης και την άνεση που προσφέρει η σειρά, αποδεικνύοντας πως η μόδα και η κίνηση μπορούν να συνυπάρξουν με τρόπο καλλιτεχνικό και εμπνευσμένο. Παράλληλα, το DJ set της ELËKTRA απογείωσε την ενέργεια του κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Το Beefeater London Dry Gin, το κορυφαίο urban premium gin, ήταν ο spirit-sponsor της βραδιάς, προσφέροντας στους καλεσμένους δροσιστικά Beefeater Gin & Tonic και απολαυστικά cocktails, με επιλογή και σε 0.0%.

Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους που τίμησαν με την παρουσία τους το brand και επέλεξαν H&M looks ξεχώρισαν οι Σταματίνα Τσιμτσιλή, Λάκης Γαβαλάς, Josephine, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Νικολέττα Ράλλη, Evangelia, Eddie Γαβριηλίδης, Χρυσιάννα Ανδριοπούλου, Ροζάνα Γεωργίου, Modern Cinderella και Natasha Kay, ενώ οι διεθνείς Studio ambassadors Anastasija Grujic και Milica Bukumirović από τη Σερβία, Karla Zelic και Nika Turkovic από την Κροατία, Ivomila Petkova και Ekaterina Todorova από τη Βουλγαρία και Evelina Skitsko από την Κύπρο πρόσθεσαν ιδιαίτερη λάμψη στην εκδήλωση.