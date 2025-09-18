 Χιλιάδες κόσμου στο Καλλιμάρμαρο στη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση [εικόνες] - iefimerida.gr
ΖΩΗ

Χιλιάδες κόσμου στο Καλλιμάρμαρο στη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση [εικόνες]

Χιλιάδες κόσμου στο Καλλιμάρμαρο, στη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση
Χιλιάδες κόσμου στο Καλλιμάρμαρο, στη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση / Φωτογραφία: NDP Photo -ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Χιλιάδες κόσμου έδωσαν το «παρών» το βράδυ της Τετάρτης, 17 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, στη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Στη συναυλία με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από τον θάνατο του αείμνηστου τραγουδιστή και συνθέτη συμμετείχε πλήθος γνωστών καλλιτεχνών, που ερμήνευσε εμβληματικά τραγούδια του, ταξιδεύοντας το κοινό.

Πλήθος καλλιτεχνών στη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση
Πλήθος καλλιτεχνών στη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ αυτών, οι Θέμης Αδαμαντίδης, Μελίνα Ασλανίδου, Πέτρος Γαϊτάνος, Χρήστος Δάντης, Πέγκυ Ζήνα, Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Κότσιρας, Ρένα Μόρφη, Δημήτρης Μπάσης, Γιάννης Μπέζος, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Στέλιος Ρόκκος, Ηρώ Σαΐα, Κώστας Χατζής κ.ά..

Χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση
Χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τη συναυλία-αφιέρωμα στη μνήμη του

Ο φωτογραφικός φακός του NDP βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Καλλιμάρμαρο και απαθανάτισε τις στιγμές, με τους δημοφιλείς καλλιτέχνες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό επί σκηνής, στη μνήμη του Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Κώστας Χατζής, Γιάννης Ζουγανέλης
Κώστας Χατζής, Γιάννης Ζουγανέλης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης με τον γιο του, Γρηγόρη, και τον Γιώργο Μαργαρίτη
Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης με τον γιο του, Γρηγόρη, και τον Γιώργο Μαργαρίτη
Πέτρος Γαϊτάνος, Νίκος Στρατηγός
Πέτρος Γαϊτάνος, Νίκος Στρατηγός
Άννα Φόνσου
Άννα Φόνσου
Χρήστος Δάντης, Ασημίνα Χατζηανδρέου
Χρήστος Δάντης, Ασημίνα Χατζηανδρέου
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Γιάννης Ζουγανέλης, Λάκης Λαζόπουλος
Γιάννης Ζουγανέλης, Λάκης Λαζόπουλος
Κώστας Χατζής, Δανιέλα Χατζή
Κώστας Χατζής, Δανιέλα Χατζή
Σοφία Μαριόλα, Στράτος Τζώρτζογλου
Σοφία Μαριόλα, Στράτος Τζώρτζογλου
Γιώργος Μαργαρίτης, Νίκος Στρατηγός
Γιώργος Μαργαρίτης, Νίκος Στρατηγός
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σταύρος Ξαρχάκος
Σταύρος Ξαρχάκος
Μάριος Φραγκούλης
Μάριος Φραγκούλης
Αντώνης Ρέμος
Αντώνης Ρέμος
Στέλιος Ρόκκος
Στέλιος Ρόκκος
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Γιάννης Μπέζος
Γιάννης Μπέζος
Πίτσα Παπαδοπούλου
Πίτσα Παπαδοπούλου
Ηρώ Σαΐα
Ηρώ Σαΐα
Δημήτρης Μπάσης
Δημήτρης Μπάσης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ρένα Μόρφη
Ρένα Μόρφη
Γιάννης Κότσιρας
Γιάννης Κότσιρας
Πέγκυ Ζήνα
Πέγκυ Ζήνα
Μανώλης Καραντίνης
Μανώλης Καραντίνης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μελίνα Ασλανίδου
Μελίνα Ασλανίδου
Θέμης Αδαμαντίδης
Θέμης Αδαμαντίδης
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Γρηγόρης Μπιθικώτσης συναυλία αφιέρωμα Καλλιμάρμαρο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ