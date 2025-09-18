Χιλιάδες κόσμου στο Καλλιμάρμαρο στη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση [εικόνες] - iefimerida.gr

Χιλιάδες κόσμου έδωσαν το «παρών» το βράδυ της Τετάρτης, 17 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, στη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Στη συναυλία με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από τον θάνατο του αείμνηστου τραγουδιστή και συνθέτη συμμετείχε πλήθος γνωστών καλλιτεχνών, που ερμήνευσε εμβληματικά τραγούδια του, ταξιδεύοντας το κοινό.

Πλήθος καλλιτεχνών στη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση

Μεταξύ αυτών, οι Θέμης Αδαμαντίδης, Μελίνα Ασλανίδου, Πέτρος Γαϊτάνος, Χρήστος Δάντης, Πέγκυ Ζήνα, Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Κότσιρας, Ρένα Μόρφη, Δημήτρης Μπάσης, Γιάννης Μπέζος, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Στέλιος Ρόκκος, Ηρώ Σαΐα, Κώστας Χατζής κ.ά..

Χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τη συναυλία-αφιέρωμα στη μνήμη του

Ο φωτογραφικός φακός του NDP βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Καλλιμάρμαρο και απαθανάτισε τις στιγμές, με τους δημοφιλείς καλλιτέχνες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό επί σκηνής, στη μνήμη του Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Κώστας Χατζής, Γιάννης Ζουγανέλης

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης με τον γιο του, Γρηγόρη, και τον Γιώργο Μαργαρίτη

Πέτρος Γαϊτάνος, Νίκος Στρατηγός

Άννα Φόνσου

Χρήστος Δάντης, Ασημίνα Χατζηανδρέου

Γιάννης Ζουγανέλης, Λάκης Λαζόπουλος

Κώστας Χατζής, Δανιέλα Χατζή

Σοφία Μαριόλα, Στράτος Τζώρτζογλου

Γιώργος Μαργαρίτης, Νίκος Στρατηγός

Σταύρος Ξαρχάκος

Μάριος Φραγκούλης

Αντώνης Ρέμος

Στέλιος Ρόκκος

Γιάννης Μπέζος

Πίτσα Παπαδοπούλου

Ηρώ Σαΐα

Δημήτρης Μπάσης

Ρένα Μόρφη

Γιάννης Κότσιρας

Πέγκυ Ζήνα

Μανώλης Καραντίνης

Μελίνα Ασλανίδου