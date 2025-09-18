Χιλιάδες κόσμου στο Καλλιμάρμαρο στη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση [εικόνες] - iefimerida.gr

Χιλιάδες κόσμου έδωσαν το «παρών» το βράδυ της Τετάρτης, 17 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, στη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση.
Στη συναυλία με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από τον θάνατο του αείμνηστου τραγουδιστή και συνθέτη συμμετείχε πλήθος γνωστών καλλιτεχνών, που ερμήνευσε εμβληματικά τραγούδια του, ταξιδεύοντας το κοινό.
Μεταξύ αυτών, οι Θέμης Αδαμαντίδης, Μελίνα Ασλανίδου, Πέτρος Γαϊτάνος, Χρήστος Δάντης, Πέγκυ Ζήνα, Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Κότσιρας, Ρένα Μόρφη, Δημήτρης Μπάσης, Γιάννης Μπέζος, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Στέλιος Ρόκκος, Ηρώ Σαΐα, Κώστας Χατζής κ.ά..
Γρηγόρης Μπιθικώτσης: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τη συναυλία-αφιέρωμα στη μνήμη του
Ο φωτογραφικός φακός του NDP βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Καλλιμάρμαρο και απαθανάτισε τις στιγμές, με τους δημοφιλείς καλλιτέχνες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό επί σκηνής, στη μνήμη του Γρηγόρη Μπιθικώτση.