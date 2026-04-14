Χειρουργείο μετά από ατύχημα για τη Μάγδα Τσαγγάνη -Πως τη βοήθησε η επίκλησή της στον Άγιο Νεκτάριο - iefimerida.gr

Μεγάλη ταλαιπωρία για τη Μάγδα Τσαγγάνη, καθώς τη Μεγάλη Πέμπτη είχε ένα ατύχημα στην Αίγινα, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στον δεξιό μηρό.

Μια στιγμιαία απροσεξία ήταν αρκετή για να πέσει και να χτυπήσει άσχημα η ηθοποιός. Αμέσως μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της Αίγινας και από εκεί στο Κρατικό της Νίκαιας όπου και χειρουργήθηκε.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», η Μάγδα Τσαγγάνη ανέφερε πως παρόλο που πήγαν όλα καλά οι πόνοι είναι αφόρητοι, ενώ δεν έκρυψε πως στα δύσκολα ζήτησε τη βοήθεια του Αγίου Νεκτάριου η οποία ήρθε την κατάλληλη στιγμή.



Μάγδα Τσαγγάνη: «Πώς σαβουριάστηκα δεν το πήρα είδηση»

Η ηθοποιός είπε αναλυτικά: «Είχα πάει στην Αίγινα από την Κυριακή των Βαΐων. Τη Μεγάλη Πέμπτη το απογευματάκι, πήγα να πάρω ένα μαντηλάκι για να πλύνουμε τον γατούλη μας. Τα πλακάκια κάτω γλιστρούσαν πάρα πολύ. Υπήρχαν και δύο καλώδια της τηλεόρασης. Πώς σαβουριάστηκα δεν το πήρα είδηση. Πάμε κατευθείαν στο Κέντρο Υγείας με το καροτσάκι. Δεν μπορούσα να περπατήσω και μου βγάζουν ακτινογραφία. Ήταν κάταγμα στον δεξιό μηρό, κοντά στο ισχίο και έφυγα και με περίμενε το νοσοκομειακό του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Χειρουργήθηκα, πήγαν όλα καλά. Ενώ δεν κουνούσα κάτω το πόδι μου, τώρα το κουνάω από την πρώτη μέρα, από τις πρώτες ώρες. Αλλά εξετάσεις και κόντρα εξετάσεις. Πονάω πάρα πολύ. Μου δίνουν παυσίπονα. Αποφεύγω να σηκώνομαι, μου κάνουν και αντιπηκτικές ενέσεις. Νομίζω ότι ζω στην κόλαση».

Στη συνέχεια, η Μάγδα Τσαγγάνη δήλωσε πως ζητώντας βοήθεια από τον Άγιο Νεκτάριο κατάφεραν να της βρουν φλέβα και να προχωρήσει η διαδικασία: «Δεν έβρισκαν μία - δύο φλέβες και κάποια στιγμή λέω "Άγιε Νεκτάριε ελέησον με". Τακ, η φλέβα έτοιμη. Ο άλλος μπορεί να πει σύμπτωση, σύμπτωση… Εμείς που κρατάμε από την Αίγινα μας βοηθάει, τον έχουμε παντού. Στις τσάντες μας, στα σπίτια μας, παντού εικόνες του Αγίου Νεκταρίου. Τον έχουμε σαν δικό μας άνθρωπο», επισήμανε.

