Τι σημαίνει αν προτιμάτε να γράφετε με το χέρι παρά στο κινητό, σύμφωνα με την ψυχολογία - iefimerida.gr

Η χρήση χαρτιού και στυλό, αντί ψηφιακής συσκευής φαίνεται να ενεργοποιεί βαθύτερες γνωστικές διεργασίες και να επηρεάζει τον τρόπο σκέψης και λήψης αποφάσεων.

Σε μια αίθουσα συσκέψεων όπου όλοι έχουν ανοιχτό το laptop και οι ειδοποιήσεις αναβοσβήνουν συνεχώς, ξεχωρίζει κάποιος που βγάζει ένα τετράδιο και ένα στυλό. Σύμφωνα με την ψυχολογία, αυτή η επιλογή δεν είναι καθόλου τυχαία.

Η δραστηριότητα του εγκεφάλου κατά τη γραφή

Μια μελέτη του 2025 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Frontiers in Psychology» έδειξε ότι η γραφή με το χέρι ενεργοποιεί πολύ ευρύτερα δίκτυα του εγκεφάλου σε σχέση με την πληκτρολόγηση. Οι ερευνητές κατέγραψαν την εγκεφαλική δραστηριότητα με συστήματα EEG, παρατηρώντας ότι η χειρόγραφη γραφή κινητοποιεί περιοχές που σχετίζονται με την κίνηση, την όραση, τη μνήμη και τη μάθηση.

Αντίθετα, η πληκτρολόγηση εμφανίζει πιο περιορισμένη νευρωνική ενεργοποίηση, καθώς πρόκειται για μια πιο επαναλαμβανόμενη και λιγότερο απαιτητική κινητικά διαδικασία. Η χειρόγραφη αποτύπωση των λέξεων απαιτεί συντονισμό χεριού, ματιών και χωρικής αντίληψης, γεγονός που την καθιστά γνωστικά πιο πλούσια.

Βαθύτερη κατανόηση και μνήμη

Άλλες έρευνες δείχνουν ότι όσοι κρατούν σημειώσεις με το χέρι, παρότι γράφουν λιγότερο, κατανοούν καλύτερα και θυμούνται περισσότερα. Ο λόγος είναι ότι αναγκάζονται να επιλέξουν, να συνοψίσουν και να επεξεργαστούν ενεργά την πληροφορία αντί να την αντιγράφουν μηχανικά.

Αυτή η διαδικασία ονομάζεται «βαθιά κωδικοποίηση» και σημαίνει ότι ο εγκέφαλος δεν καταγράφει απλώς πληροφορίες, αλλά τις επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη μνήμη και την κατανόηση.

Τρόποι λήψης αποφάσεων και συμπεριφορά

Στην ψυχολογία διακρίνονται δύο βασικά προφίλ λήψης αποφάσεων:

Οι «maximizers» ή αλλιώς οι τελειομανείς, εκείνοι δηλαδή που δεν ικανοποιούνται εύκολα και αναζητούν πάντα την αρτιότερη επιλογή, και οι «satisficers», που επιλέγουν αυτό που είναι «αρκετά καλό» στα μάτια τους και σταματούν εκεί, ικανοποιούνται δηλαδή ευκολότερα.

Οι δεύτεροι τείνουν να είναι πιο ικανοποιημένοι, να έχουν λιγότερο άγχος και να καταναλώνουν λιγότερη νοητική ενέργεια. Η προτίμηση σε χαρτί και στυλό μπορεί να συνδέεται με αυτόν τον τρόπο σκέψης:

σταθερές επιλογές,

λιγότερη αναζήτηση

και έμφαση στη λειτουργικότητα, αντί της συνεχούς «αναβάθμισης».

Γνωστικά οφέλη της χειρόγραφης γραφής

Η χειρόγραφη γραφή ενισχύει τη συγκέντρωση, καθώς δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις ή περισπασμοί όπως στα ψηφιακά περιβάλλοντα. Παράλληλα, καλλιεργεί μια πιο ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία σκέψης, αφού ο χρήστης δεν βασίζεται σε εξωτερικά εργαλεία αποθήκευσης μνήμης.

Επιπλέον, η χρήση χαρτιού συνδέεται συχνά με έναν πιο απλό και σταθερό τρόπο οργάνωσης της καθημερινότητας, μειώνοντας την τάση για συνεχή σύγκριση εργαλείων και επιλογών.

Η σημασία της φυσικής καταγραφής

Το τετράδιο δεν αποτελεί απλώς ένα εργαλείο, αλλά και ένα μέσο αυτοπαρατήρησης και καλλιέργειας της μνήμης.

Η φυσική καταγραφή, με στυλό και με χαρτί, βοηθά στην καλύτερη ανάκληση εμπειριών και σκέψεων, λειτουργώντας ως προσωπικό αρχείο νοητικής εξέλιξης.

Η χήση έγχαρτου μέσου δεν σημαίνει απόρριψη της τεχνολογίας, αλλά επιλογή ενός διαφορετικού τρόπου επεξεργασίας των πληροφοριών, που δίνει έμφαση στη βαθύτερη κατανόηση και στη νοητική οργάνωση.