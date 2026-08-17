Όταν η Χέιντεν Πανετιέρ αγωνιζόταν να περπατήσει με πατερίτσες -Το μήνυμα της οικογένειάς της για τον θάνατό της - iefimerida.gr

Σοκ προκάλεσε στο Χόλιγουντ ο αιφνίδιος θάνατος της δημοφιλούς Αμερικανίδας ηθοποιού Χέιντεν Πανετιέρ σε ηλικία μόλις 36 ετών μέσα στην κατοικία της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι Αρχές ανταποκρίθηκαν σε κλήση για «ανακοπή καρδιάς» ή πιθανή υπερβολική δόση. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από τους διασώστες, ο θάνατος της ηθοποιού Χέιντεν Πανετιέρ διαπιστώθηκε επί τόπου λίγη ώρα αργότερα στο διαμέρισμά της.

Η προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας και του ιατροδικαστή απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Η τραγική εξέλιξη αποδίδεται στη μακρά και επώδυνη μάχη που έδινε η ηθοποιός με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Τον τελευταίο χρόνο υπέφερε από έναν μυστηριώδη και οξύ τραυματισμό στη μέση, ο οποίος της προκαλούσε έντονους πόνους και δυσκολία στην κίνηση, αναγκάζοντάς την να χρησιμοποιεί πατερίτσες σε δημόσιες εμφανίσεις.

Η οικογένειά της την αποχαιρέτησε με μια σπαρακτική ανακοίνωση, τιμώντας μια καριέρα που την καθιέρωσε με ρόλους στα «Heroes», «Nashville» και «Scream», αφήνοντας πίσω την κόρη που απέκτησε με τον Βλαντίμιρ Κλίτσκο.

Η πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς «Heroes» βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής στο διαμέρισμά της στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, αφήνοντας πίσω της μια 11χρονη κόρη και μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία των τοπικών αρχών, η αστυνομία και το εκατοστάρι έλαβαν κλήση στις 13:51 από οικείο πρόσωπο της ηθοποιού, το οποίο την εντόπισε χωρίς αισθήσεις.

Χέιντεν Πανετιέρ: Δεν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας

Στα ηχητικά ντοκουμέντα των πρώτων βοηθειών, η κλήση αναφέρθηκε αρχικά ως «ανακοπή καρδιάς», ενώ λίγο αργότερα έγινε λόγος για πιθανή υπερβολική δόση. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των διασωστών και των αστυνομικών με ΚΑΡΠΑ, η Πανετιέρ διαπιστώθηκε νεκρή στις 14:32. Η αστυνομία και ο ιατροδικαστής διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου, ωστόσο η προκαταρκτική εξέταση δεν έδειξε ίχνη εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτες συνθήκες.

Η τραγική αυτή εξέλιξη έρχεται ύστερα από μια μακρά και επώδυνη περίοδο δοκιμασίας για την ηθοποιό, η οποία λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 37 της χρόνια πάλευε με σοβαρά προβλήματα υγείας. Τον τελευταίο χρόνο, η Πανετιέρ υπέφερε από έναν μυστηριώδη και οξύ τραυματισμό στη μέση που της προκαλούσε έντονους πόνους και δυσκολία στην κίνηση.

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«Ξύπνησα και ένιωθα μόνο μυρμηγκιάσματα»

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Women's Health τον Μάιο, είχε περιγράψει την εφιαλτική στιγμή που ξύπνησε χωρίς να νιώθει τίποτα από τη μέση και κάτω, εκφράζοντας τον φόβο πως θα έμενε παράλυτη: «Ήταν το πιο τρομακτικό πράγμα που μου έχει συμβεί σωματικά. Ξύπνησα και ένιωθα μόνο μυρμηγκιάσματα, χωρίς να μπορώ να κουνήσω τα δάχτυλα των ποδιών μου. Κανείς δεν μπορούσε να μου δώσει μια σαφή απάντηση».

Παρά τις παθήσεις και τις νευρικές βλάβες στη σπονδυλική στήλη, η ίδια προσπαθούσε να διατηρήσει την ψυχραιμία και το χαμόγελό της δημόσια. Τον Μάρτιο εθεάθη στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες να μετακινείται με πατερίτσες, δηλώνοντας ωστόσο πως βρισκόταν στο στάδιο της ανάρρωσης, ενώ σε μεταγενέστερες εμφανίσεις της στη Νέα Υόρκη και στα CBS Studios χρειαζόταν τη βοήθεια βοηθού για να περπατήσει.

Η Πανετιέρ είχε αποκτήσει μια κόρη με τον Ουκρανό πρωταθλητή πυγμαχίας Βλαντίμιρ Κλίτσκο / Φωτογραφία: ΑΡ

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«Προσέφερε αμέτρητη αγάπη και χαρά»

Η εκπρόσωπος της οικογένειας προέβη σε μια σπαρακτική ανακοίνωση, αποχαιρετώντας ένα «απίστευτο φως και μια δύναμη της φύσης που προσέφερε αμέτρητη αγάπη και χαρά». Η Πανετιέρ, που ξεκίνησε την καριέρα της ως παιδί-θαύμα σε τηλεοπτικές σειρές και στην ταινία «Remember the Titans» δίπλα στον Ντένζελ Ουάσινγκτον, εδραιώθηκε ως σταρ μέσα από τον ρόλο της μαζορέτας Κλερ Μπένετ στο «Heroes» και της τραγουδίστριας Τζούλιετ Μπαρνς στο «Nashville», για το οποίο απέσπασε δύο υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα. Παράλληλα, συμμετείχε σε επιτυχημένα franchise όπως το Scream.

Η ηθοποιός είχε αποκτήσει την κόρη της, Κάγια, με τον πρώην αρραβωνιαστικό της και Ουκρανό πρωταθλητή πυγμαχίας Βλαντίμιρ Κλίτσκο, στον οποίο είχε παραχωρήσει την επιμέλεια μετά από μια δύσκολη εγκυμοσύνη.

