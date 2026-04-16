«Γιατί στέκεται έτσι;»: Η Χέιλι Μπίμπερ πόζαρε για την YSL και τα σχόλια ήταν επικά - iefimerida.gr

Για την νέα καμπάνια του οίκου Yves Saint Laurent πόζαρε η Χέιλι Μπίμπερ, ωστόσο δεν ενθουσιάστηκαν όλοι με το αποτέλεσμα.



Το 29χρονο μοντέλο και δισεκατομμυριούχος πόζαρε με ένα εντυπωσιακό ολόσωμο μαγιό σε μπλε και μαύρο, το οποίο συνδύασε με χρυσά βραχιόλια και στα δύο της χέρια, υιοθετώντας μια δυναμική στάση με τα χέρια στη μέση.



Η πόζα αυτή προκάλεσε αμέσως συγκρίσεις με τη «Wonder Woman», που ενσάρκωσε η Λίντα Κάρτερ στη σειρά της δεκαετίας του ’70 και αργότερα η Γκαλ Γκαντότ στον κινηματογράφο.

«Πού είναι η τουαλέτα;»: Επικά τα σχόλια για τις πόζες της Χέιλι Μπίμπερ

Κι ενώ κάποιοι θαύμασαν τη δυναμική αισθητική, άλλοι έδειξαν να μπερδεύονται με το λουκ της καμπάνιας. «Γιατί στέκεται έτσι… δεν το καταλαβαίνω;» σχολίασε ένας χρήστης στο Instagram, ενώ ένας άλλος έγραψε με πιο σαρκαστική διάθεση: «Πού είναι η τουαλέτα;».



Οι φωτογραφίες έκαναν το γύρο του διαδικτύου με τις αντιδράσεις να αυξάνονται και αρκετούς να επικεντρώνονται στον τρόπο που ποζάρει: «Είναι σαν το Zoolander, λες και έχει μόνο μία έκφραση» σχολίασε κάποιος με χιούμορ.

Άλλοι στάθηκαν σε συγκεκριμένες λήψεις της καμπάνιας: «Η δεύτερη φωτογραφία; Ειρωνικά, μοιάζει σαν να… κάνει την ανάγκη της» έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Γέλασα με αυτή τη φωτογραφία».

Η απορία κυριάρχησε σε πολλά σχόλια. «Τι συμβαίνει με αυτές τις περίεργες πόζες;», αναρωτήθηκε κάποιος. «Είναι έτοιμη να… κάνει κάτι στο γκαζόν; Τι βλέπουμε;», πρόσθεσε ένας άλλος.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και όσοι έσπευσαν να υπερασπιστούν το μοντέλο. «Προσέξτε πως οι haters σχολιάζουν πριν από όλους; Είναι όντως ‘αυτή η κοπέλα… Τα μοντέλα ποζάρουν έτσι εδώ και χρόνια, απλώς επειδή είναι η Χέιλι, όλοι έχουν κάτι να πουν», απάντησε ένας υποστηρικτής.