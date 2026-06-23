Ένας… θανατηφόρος συνδυασμός: Η Χέιλι Μπίμπερ ποζάρει με εσώρουχα από τη σειρά της Κιμ Καρντάσιαν - iefimerida.gr

Η Χέιλι Μπίμπερ αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της νέας διαφημιστικής εκστρατείας της Skims, της επιτυχημένης εταιρείας ενδυμάτων της Κιμ Καρντάσιαν.

Το 29χρονο μοντέλο φωτογραφήθηκε για τις ανάγκες της καμπάνιας, παρουσιάζοντας τη νέα συλλογή εσωρούχων του brand σε κλασικές αποχρώσεις του μαύρου, του λευκού και του μπεζ.

Η Μπίμπερ μοιράστηκε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της φωτογράφισης με τους εκατομμύρια ακολούθους της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, προκαλώντας αμέσως κύμα θετικών αντιδράσεων.

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Η στήριξη του Τζάστιν στη Χέιλι Μπίμπερ

Από το πλευρό του μοντέλου δεν έλειπε, έστω και ψηφιακά, ο σύζυγός της και διάσημος ποπ σταρ, Τζάστιν Μπίμπερ.

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Ο τραγουδιστής έσπευσε να στηρίξει έμπρακτα το νέο επαγγελματικό βήμα της συζύγου του, αναδημοσιεύοντας μερικές από τις εντυπωσιακές λήψεις στο δικό του προφίλ στην πλατφόρμα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που διατηρεί το ζευγάρι τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του ζωή.

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Η συνεργασία αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εμπορική πορεία της εταιρείας της Καρντάσιαν, η οποία συνεχίζει να επιστρατεύει τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης ποπ κουλτούρας για την προώθηση των προϊόντων της.

