«Δεν γερνάς ποτέ»: Η Χέδερ Λοκλίαρ δεν έχει αλλάξει καθόλου, 26 χρόνια μετά το «Melrose Place» - iefimerida.gr

Άναυδους άφησε τους θαυμαστές της η Χέδερ Λοκλίαρ, καθώς φαίνεται σαν να μην έχει γεράσει καθόλου από την εποχή που πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Melrose Place».



Η 63χρονη ηθοποιός μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Instagram, θέλοντας να συστήσει το κοινό της στο νέο της podcast με τίτλο «What Do You Want?», το οποίο θα παρουσιάζει με τη στενή της φίλη Τζίλιαν Μπάρμπερι και την influencer Twelve28rx.



Η νέα εμφάνιση της Χέδερ Λοκλίαρ

Στη λεζάντα της φωτογραφίας όπου η Χέδερ Λοκλίαρ ποζάρει φορώντας ένα στράπλες λευκό φόρεμα και ξυπόλυτη, έγραψε: «Γεια σε όλους! Έχουμε ένα ολοκαίνουριο podcast! Δυστυχώς, κάποιοι χάκαραν την προηγούμενη σελίδα μας. Ξεκινάμε από την αρχή! Παρακαλούμε, ακολουθήστε αυτή τη σελίδα από εδώ και πέρα. Έχουμε ημερομηνία κυκλοφορίας. Θα την ανακοινώσουμε στην επόμενη ανάρτηση. Ανυπομονούμε!».



Η Χέδερ Λοκλίαρ με τις συμπαρουσιάστριές της στο νέο της podcast

Τρελάθηκαν οι θαυμαστές της

Οι θαυμαστές της, πάντως, δεν φάνηκαν να στέκονται και τόσο στο νέο της podcast, όσο στην εμφάνισή της.



«Η Χέδερ δείχνει απίστευτη!» σχολίασε ένας ακόλουθος, με κάποιον άλλον να λέει ότι η ηθοποιός έδειχνε «εκθαμβωτική». «Δεν μεγαλώνεις ποτέ, Χέδερ» πρόσθεσε ένας ακόμη θαυμαστής. «Πες μας τι παίρνεις» ρώτησε ένας άλλος, με κάποιον να σχολιάζει: «Δεν γερνάει».



Η Χέδερ Λοκλίαρ την εποχή που πρωταγωνιστούσε στο «Melrose Place»

Υπενθυμίζεται ότι η Χέδερ Λοκλίαρ έγινε διάσημη στην τηλεόραση με τη σειρά «Melrose Place» από το 1993 έως το 1999. Ακολούθησαν κάποια δύσκολα χρόνια για την ηθοποιό με προβλήματα με το νόμο, για ενδοοικογενειακή βία, επίθεση σε αστυνομικό αλλά και αυτοκτονικές τάσεις.