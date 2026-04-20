Η Αν Χάθαγουεϊ «πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο» για το 2026 -Η αποθέωση μιας λαμπρής διαδρομής από το People - iefimerida.gr

Η Αν Χάθαγουεϊ κατακτά την κορυφή του κόσμου για άλλη μια φορά, καθώς το περιοδικό People την ανακήρυξε ως την «πιο όμορφη γυναίκα» για το 2026.

Στα 43 της χρόνια, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποδεικνύει ότι η γοητεία δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης, αλλά και πνευματικής ωριμότητας, διανύοντας την πιο δημιουργική και ισορροπημένη φάση της καριέρας της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν Χάθαγουεϊ: Από το «Princess Diaries» στην απόλυτη καταξίωση

Η πορεία της Αν Χάθαγουεϊ ξεκίνησε το 2001 με το «The Princess Diaries», μια ταινία που την έβαλε αμέσως στον χάρτη του Χόλιγουντ. Έκτοτε, η εξέλιξή της υπήρξε καταιγιστική. Με ρόλους σε ταινίες όπως το «Brokeback Mountain» και το «Becoming Jane», απέδειξε το υποκριτικό της βάθος, ενώ οι εμπορικές επιτυχίες του «Alice in Wonderland» και η συγκλονιστική ερμηνεία της στο «Les Misérables» -που της χάρισε το χρυσό αγαλματίδιο- την εδραίωσαν στην ελίτ της βιομηχανίας του κινηματογράφου.

Η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα παραγωγική για την ηθοποιό, με συμμετοχή σε πέντε κινηματογραφικά projects. Ωστόσο, η είδηση που μονοπωλεί το ενδιαφέρον είναι η μεγάλη επιστροφή της ως Άντι Σακς στη συνέχεια της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada», η οποία αναμένεται στις αίθουσες την 1η Μαΐου.

«Ήταν μια χαρά να βρεθώ ξανά με τη Μέριλ Στριπ, την Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι», δήλωσε η ίδια. «Ήταν μια ευκαιρία να επιστρέψω σε εκείνο τον κόσμο με περισσότερη προοπτική και τις γνώσεις που έχω σήμερα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φιλοσοφία ζωής και προσωπική ευτυχία

Στο εξώφυλλο του People, η Χάθαγουεϊ ποζάρει εντυπωσιακά με μια μαύρη δημιουργία με φτερά της Ταμάρα Ραλφ, αποκαλύπτοντας πως η ηλικία των 40 ήταν το ορόσημο για να αποβάλει την περιττή αυστηρότητα.

«Βρήκα μια διαφορετική ταχύτητα. Δεν με ενδιαφέρει πλέον να ζω μια αμήχανη ζωή, αλλά να φτάνω στο διασκεδαστικό μέρος», εξήγησε.

Παρά τη λάμψη, η σταρ παραμένει προσγειωμένη, αποδίδοντας την επιτυχία της στον σύζυγό της, Άνταμ Σουλμάν, και στους δύο γιους τους. Αν και παραδέχεται πως νιώθει ακόμα την «αναστάτωση» του κινδύνου στο επάγγελμά της, δηλώνει έτοιμη να συνεχίσει να «σκαρφαλώνει», στοχεύοντας πάντα στην επόμενη μεγάλη πρόκληση.

