H Αν Χάθαγουεϊ απαντά στα τρολ που λένε ότι προσποιείται πως είναι έγκυος: «Ψεύτικα μαλλιά, αληθινή κοιλίτσα» - iefimerida.gr

Στις φήμες που την θέλουν να υποκρίνεται πως είναι έγκυος απάντησε η Αν Χάθαγουεϊ με τον δικό της, μοναδικό τρόπο.



Η 43χρονη ηθοποιός έκανε την Κυριακή μία εντυπωσιακή εμφάνιση στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας της ταινίας στο Λος Άντζελες «The End of Oak Street», επιλέγοντας ένα μεταξωτό crop top και τζιν χαμηλόμεσο παντελόνι, που αναδείκνυε τη φουσκωμένη της κοιλιά.



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«Δεν είναι αληθινή η κοιλιά της»: Τι έγραψαν στα social

Αμέσως ξεκίνησαν οι διαδικτυακές εικασίες σχετικά με την εγκυμοσύνη της, με αρκετούς φαν να πιστεύουν πως η κοιλιά της ήταν ψεύτικη. «Συγνώμη, αλλά αυτό φαίνεται ψεύτικο», σχολίασε ένας χρήστης σε ένα βίντεο της Αν Χάθαγουεϊ από την πρεμιέρα στο TikTok.



«Όντως φαίνεται ψεύτικο. Έχει body makeup πάνω της», έγραψε ένας δεύτερος χρήστης, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Έλα τώρα. Αυτό δεν είναι αληθινό».



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Η απάντηση της Αν Χάθαγουεϊ

Η διάσημη ηθοποιός λοιπόν, η οποία είναι γνωστό ότι διαθέτει χιούμορ, μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο δείχνει στους ακολούθους της την προετοιμασία και την πορεία της προς το κόκκινο χαλί για τη νέα της ταινία. «Ψεύτικα μαλλιά, αληθινή κοιλίτσα» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο. «Απολαύστε μαζί μου το χάος του Block Party του End of Oak Street καθώς το oufit μου κυριολεκτικά λιώνει από τη ζέστη!» πρόσθεσε.



Υπενθυμίζεται ότι η πρωταγωνίστρια της «Οδύσσειας», η οποία είναι ήδη μητέρα δύο αγοριών, του 10χρονου Τζόναθαν και του 6χρονου Τζακ, ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της τον Ιούνιο μέσω ενός βίντεο στο Instagram, όπου παρουσίασε στο κοινό τη φουσκωμένη της κοιλιά.