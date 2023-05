Αγέραστος ο 80χρονος Χάρισον Φορντ στις Κάννες -Ποζάρει με την κατά 22 χρόνια νεότερη σύζυγό του, Καλίστα - iefimerida.gr

Ο Χάρισον Φορντ και η σύζυγός του, Καλίστα Φλόκχαρτ, περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών για την πρεμιέρα της ταινίας «Indiana Jones and the Dial of Destiny».

Ένας από τους ηθοποιούς που έχουν συνδεθεί άρρηκτα με την επική σειρά ταινιών «Ιντιάνα Τζόουνς» είναι αναμφισβήτητα ο διαχρονικός Χάρισον Φορντ. Ο θρύλος του Χόλιγουντ βρίσκεται στις Κάννες για την επίσημη πρεμιέρα της 5ης ταινίας της σειράς «Ιντιάνα Τζόουνς».

Στο κόκκινο χαλί ο 80χρονος Χάρισον Φορντ κρατούσε από το χέρι την 58χρονη σύζυγό του, Καλίστα Φλόκχαρτ, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2010. Αυτός ο γάμος είναι ο τρίτος για τον 80χρονο Χάρισον Φορντ και ο πρώτος για τη 58χρονη ηθοποιό που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την τηλεοπτική επιτυχία «Άλι ΜακΜπίλ», όπου κρατούσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο από το 1997 έως το 2002.

