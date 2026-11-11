Όταν ο Χάρης Ρώμας μπέρδεψε το στούντιο με μπαρ: «Πήγα στη ρεσεψιόν και ζήτησα μια διπλή βότκα με λεμόνι» - iefimerida.gr

Στην εποχή όταν ήταν νεότερος και έκανε τρέλες αναφέρθηκε ο Χάρης Ρώμας και σε ένα ξεχωριστό περιστατικό το οποίο έχουν να το λένε οι συνεργάτες του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Χάρης Ρώμας αναφέρθηκε σε μια περίοδο μεγάλης επιτυχίας και νεανικής ορμής, όπου η ευφορία τον οδηγούσε σε υπερβολές. Πίστευε λανθασμένα ότι η δόξα θα διαρκούσε για πάντα, επιζητώντας την ελευθερία και τις «τρέλες».

Μετά από μια νύχτα με πολύ ποτό, έφτασε στο Στούντιο ΑΤΑ τόσο μεθυσμένος που μπέρδεψε τη ρεσεψιόν με μπαρ. Απευθύνθηκε στην υπάλληλο και παρήγγειλε μια διπλή βότκα, αγνοώντας ότι βρισκόταν στον χώρο εργασίας του.

Σήμερα, ο ίδιος τονίζει τη σημασία του επαγγελματισμού και δεν επιτρέπει παρόμοιες συμπεριφορές. Όταν παρατηρεί νεότερους ηθοποιούς να ξεφεύγουν στη δουλειά, τους κάνει διακριτικά παρατήρηση, υπενθυμίζοντάς τους τις υποχρεώσεις τους.

Παρότι ο επαγγελματισμός αποτελεί για τον ίδιο αδιαπραγμάτευτη αρχή, αναγνωρίζει πως όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε μια στιγμή αδυναμίας, παραδεχόμενος ότι μια περιστασιακή παρέκκλιση μπορεί να συμβεί στον καθένα.

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος μίλησε για την άνοδο της καριέρας του, καθώς και στις τεράστιες τηλεοπτικές επιτυχίες του, οι οποίες είχαν δημιουργήσει ένα αίσθημα ευφορίας.

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Μάλιστα όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά, ήταν μια εποχή όπου το μέτρο απουσίαζε με αποτέλεσμα να εμφανιστεί μεθυσμένος στο στούντιο, όπου στην υποδοχή παρήγγειλε ένα ποτό καθώς νόμιζε ότι μπήκε σε μπαρ.

Χάρης Ρώμας: «Βγαίναμε και πίναμε, γινόμασταν και τύφλα»

Ο Χάρης Ρώμας ήταν ο καλεσμένος στο 61ο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής «Τσάι με ΛεμόΝ1», όπου εξιστόρησε το κλίμα μιας άλλης εποχής.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Κάποτε που είμαστε νέοι, ήταν η περίοδος που λέγαμε “πω πω μας θέλουν” και πιστεύαμε ότι δεν θα τελειώσει ποτέ -κάτι που είναι αστείο να το νομίζεις- βγαίναμε και πίναμε, γινόμασταν και τύφλα, γιατί ήταν και η ηλικία τέτοια. Ήταν και σε ερωτική αναζήτηση εκείνη η φάση που θυμάμαι, εγώ συνήθως κάνω μεγάλες σχέσεις, πέντε χρόνια, δέκα, έναν γάμο και τώρα πάλι θα… δείξει, πάντως έχει περάσει ο χρόνος.

Εκείνη η φάση δεν υπήρχε, γιατί ήθελα να ζήσω ελεύθερος και να κάνω τρέλες, να ζήσω αυτό που σε μεθάει η επιτυχία. Βγαίναμε, πίναμε τα βράδια, και γυρίζω ένα βράδυ… Είχα πιει τόσο, δεν έβλεπα ώρα, δεν έβλεπα τίποτα. Μπαίνω στο Στούντιο ΑΤΑ, πήγα στη ρεσεψιόν και λέω στην κοπέλα “Μια διπλή βότκα”. “Κύριε Ρώμα, έχετε έρθει στο στούντιο”, μου λέει. Και της απαντάω “Με λεμόνι”. Λέγανε ο Ρώμας ήρθε “πίτα” και παράγγελνε βόλτες στη ρεσεψιόν».

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«Πάνω απ’ όλα πρέπει να είσαι επαγγελματίας»

Παρόλα αυτά όταν βλέπει νεότερους ηθοποιούς να ξεφεύγουν κατά τη διάρκεια της δουλειάς, φροντίζει να τους υπενθυμίζει ότι ο επαγγελματισμός πρέπει να προηγείται: «Δεν το έκανα πολλές φορές, γιατί δεν το επιτρέπω και στους άλλους ηθοποιούς να το κάνουν. Τους νεότερους, άμα τους δω καμιά φορά τους κάνω νόημα “Σε βλέπω, μην το ξανακάνεις”. Πάνω απ’ όλα πρέπει να είσαι επαγγελματίας, αλλά όλοι έχουμε δικαίωμα κάποια στιγμή να ξεφύγουμε».

