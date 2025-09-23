Ο Χάρι Στάιλς σάρωσε στον μαραθώνιο του Βερολίνου -Έτρεξε χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο - iefimerida.gr

Στον 50ο Μαραθώνιο του Βερολίνου, ο Χάρι Στάιλς κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδρομή των 42,195 χιλιομέτρων σε εντυπωσιακό χρόνο, πετυχαίνοντας το στόχο του με 2 ώρες, 59 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα.

Παρά το γεγονός ότι ο τραγουδιστής της παγκόσμιας φήμης επέλεξε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο "Στεντ Σαράντος" και φορώντας κορδέλα και γυαλιά ηλίου, οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή του.

Η απόδοσή του στον αγώνα έρχεται μετά την ολοκλήρωση του μαραθωνίου στο Τόκιο τον Μάρτιο του 2024, όπου τερμάτισε σε 3 ώρες και 24 λεπτά. Ο 31χρονος τραγουδιστής, που έχει ήδη δείξει αφοσίωση στη φυσική κατάσταση, συνεχίζει να εκπλήσσει τους θαυμαστές του με την προπονητική του επιμονή και τη φυσική του αντοχή.

Το γεγονός ότι κατάφερε να τερματίσει σε κάτω από τρεις ώρες είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, δεδομένου του απαιτητικού ρυθμού του μαραθωνίου, ενώ η προσπάθειά του να παραμείνει ανώνυμος δεν απέτρεψε τον παραολυμπιονίκη και χρυσό ολυμπιονίκη, Ρίτσαρντ Γουάιτχεντ, από το να βγάλει φωτογραφία μαζί του στον τερματισμό. Στην ανάρτηση που δημοσίευσε ο Γουάιτχεντ στα social media, ο Χάρι Στάιλς εμφανίζεται με μαύρο σορτς και μπλε ζακέτα, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στον αγώνα.

Οι δηλώσεις του προσωπικού προπονητή του, Τίμπο Νταβίντ, αναδεικνύουν τη σωματική προετοιμασία του Στάιλς, καθώς είχε αναφέρει νωρίτερα ότι ο τραγουδιστής μπορεί να τρέξει ένα μίλι σε πέντε λεπτά, κάτι που αναδεικνύει την αφοσίωσή του στις αθλητικές του επιδόσεις.

Η συμμετοχή του Χάρι Στάιλς στους μαραθωνίους έχει πλέον γίνει γνωστή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μελλοντικές εμφανίσεις στους δρόμους μεγάλων πόλεων.