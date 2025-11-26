Χάρι Πότερ: Δεν θα πιστεύετε πόσων ετών ήταν η ηθοποιός που υποδύθηκε τη 14χρονη «Μυρτιά που κλαίει» -«Είναι γελοίο» - iefimerida.gr

Η Σίρλεϊ Χέντερσον μπορεί να είναι άγνωστη στους περισσότερους από εμάς, αλλά συνδέεται με ταινία του «Χάρι Πότερ», καθώς υποδύθηκε τη «Μυρτιά που κλαίει».



Πρόκειται για έναν ρόλο που πήρε μόνον αφότου ο υπεύθυνος κάστινγκ τής συνέστησε να μην αναφέρει την ηλικία της σε κανέναν. Κι αυτό γιατί η ηθοποιός ήταν 37 ετών, ενώ έκανε οντισιόν για να παίξει μια 14χρονη μαθήτρια.



«Ο υπεύθυνος κάστινγκ μου είπε: ''Πήγαινε, αλλά μην αναφέρεις την ηλικία σου''» θυμήθηκε η Χέντερσον σε συνέντευξή της στο Independent. «Όταν με κάλεσαν για οντισιόν, δεν ήξερα καν ποιος ήταν ο Χάρι Πότερ. Αλλά η αδερφή μου, που έμενε τότε μαζί μου, είχε διαβάσει τα βιβλία. Παρ’ όλα αυτά, δεν ήμουν πεπεισμένη ότι θα μπορούσα να παίξω μια 14χρονη, επειδή τότε ήμουν 37».



Η ηθοποιός Σίρλεϊ Χέντερσον

Πώς πήρε τον ρόλο στην ταινία «Χάρι Πότερ»

Σύμφωνα με την ίδια, ένας από τους διευθυντές κάστινγκ πίστεψε ότι ήταν η κατάλληλη για τον ρόλο και δεν αποκάλυψε ποτέ την ηλικία της στους υπόλοιπους της παραγωγής κατά τη διάρκεια των οντισιόν.



«Πήγα στην οντισιόν ντυμένη σαν μαθήτρια -λευκό πουκάμισο, μαύρη φούστα, κοτσίδα-, και σκεφτόμουν: ''Αυτό είναι γελοίο''» είπε η ηθοποιός. «Είπα μερικά λόγια και με ευχαρίστησαν. Πέρασαν μήνες και τότε μου τηλεφώνησε ο μάνατζέρ μου, ζήτησαν να με ξαναδούν και μου πρόσφεραν τον ρόλο…». «Η Μυρτιά είναι ένα ηλικιωμένο άτομο στο σώμα μιας νεαρής, και, επειδή είναι φάντασμα, είναι όλα θολά. Δεν κοιτάς προσεκτικά το πρόσωπό μου, οπότε μπορούσαμε να το περάσουμε χωρίς να γίνει αντιληπτό».



Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι κατάφερε να διατηρήσει την ιδιωτικότητά της μετά την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά» - κάτι που συνέβη με πολλούς από τους συμπρωταγωνιστές της. «Δεν νομίζω ότι με αναγνώρισε κανείς» είπε.