Γιατί επιστρέφουν τώρα στη Βρετανία ο Χάρι και η Μέγκαν -Τι τους οδήγησε σε αυτή την απόφαση - iefimerida.gr

Έξι χρόνια μετά το Megxit που τάραξε τη βρετανική μοναρχία, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισαν να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ποιοι είναι οι λόγοι πίσω από την απόφασή τους αυτή;

Έξι χρόνια πριν, οι Σάσεξ έφεραν τα πάνω- κάτω στο παλάτι, ανακοινώνοντας πως θα αποχωρούσαν από ενεργά βασιλικά μέλη και πως επιθυμούσαν να «εργάζονται για να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι». Μετακόμισαν αρχικά στον Καναδά και στη συνέχεια αγόρασαν μια πολυτελή έπαυλη στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας, από όπου συνέχισαν τόσο το φιλανθρωπικό τους έργο όσο και άλλες δραστηριότητες, όπως τo ντοκιμαντέρ για τη ζωή τους στο Netflix, την αυτοβιογραφία του Χάρι αλλά και το lifestyle brand της Μέγκαν, «As Ever».



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H έπαυλη των Σάσεξ στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας

Οι ίδιοι, μέσα από τις αναρτήσεις τους, έδειχναν να απολαμβάνουν τη ζωή τους στην Καλιφόρνια, με τον πρίγκιπα Χάρι, μάλιστα, να δείχνει ενθουσιασμένος μακριά από το βροχερό Λονδίνο. Φαίνεται όμως πως ο λαμπερός ήλιος της Καλιφόρνιας δεν ήταν αρκετός για τον δούκα και τη δούκισσα του Σάσεξ.

Βέβαια, η απόφαση του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ να μετακομίσουν - για όσο διαρκέσει η σχολική εκπαίδευση των παιδιών τους στην Αγγλία - δεν ήταν προμελετημένη. Μπορεί ο πρίγκιπας Χάρι να έλεγε συχνά -ειδικά το τελευταίο διάστημα- ότι θα ήθελε να επισκέπτεται την πατρίδα του συχνότερα, ωστόσο η επιστροφή για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν κάτι που σχεδίαζαν να κάνουν.



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Τι οδήγησε τον Χάρι και τη Μέγκαν στην απόφαση για τη μετακόμιση

Σύμφωνα όμως με τη βασιλική ανταποκρίτρια του BBC, Ντανιέλα Ρελφ, το τελευταίο ταξίδι των Σάσεξ στην Ευρώπη -το οποίο περιλάμβανε και διακοπές στην Πορτογαλία, όπου διαθέτουν σπίτι- ήταν «μια πραγματικά υπέροχη περίοδος» για την οικογένεια, κάνοντας την απόφασή τους για μετακόμιση στην Αγγλία, οριστική.



Εκτός από τη συνάντηση του πρίγκιπα Χάρι, της Μέγκαν Μαρκλ και των παιδιών τους με τον βασιλιά Κάρολο στο κτήμα του στο Χάιγκροουβ, που είχε μάλιστα να τα δει από το 2022, οι Σάσεξ φαίνεται πως απόλαυσαν τον χρόνο που πέρασαν και με την οικογένεια της μητέρας του Χάρι, Νταϊάνα. Μάλιστα, η ανταποκρίτρια του BBC δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να έχουν επιλέξει ως τόπο διαμονής τους είτε το Κότσγουολντς είτε το Νορθάμπτον, κοντά στο οικογενειακό κτήμα των Σπένσερ, το Άλθορπ.



Τι ρόλο έπαιξε ο βασιλιάς Κάρολος

Παράλληλα, όπως δήλωσαν πηγές στο Page Six, το πρώην βασιλικό ζευγάρι θέλει να βρίσκεται πιο κοντά στον βασιλιά Κάρολο. «Γνωρίζω ότι ο Κάρολος είναι ένας σημαντικό λόγος για την επιστροφή τους», δήλωσε η βασιλική πηγή.



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Μάλιστα, μιλώντας τον περασμένο Μάιο για την τεταμένη σχέση του με τον πατέρα του, ο 41χρονος Χάρι παραδέχτηκε στο BBC: «Δεν ξέρω πόσος χρόνος απομένει στον πατέρα μου». Υπενθυμίζεται πως ο 77χρονος βασιλιάς Κάρολος έχει διαγνωστεί με καρκίνο και, τον Δεκέμβριο, ανακοινώθηκε ότι θα περνούσε σε μια προληπτική φάση της θεραπείας του.



Άρτσι και Λίλιμπετ θα βλέπουν τα ξαδέλφια τους

Ωστόσο, δεν είναι μόνο ο βασιλιάς με τον οποίο οι Σάσεξ επιθυμούν να βρίσκονται πιο κοντά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θέλουν τα παιδιά τους, ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ – τα οποία θα φοιτήσουν σε σχολείο στο Ηνωμένο Βασίλειο – να δημιουργήσουν σχέσεις με τα ξαδέλφια τους και άλλα μέλη της οικογένειας.



Η Λίλιμπετ στο κτήμα Άλθορπ των Σπένσερ το καλοκαίρι

«Έχουν τόσο πολλούς φίλους και συγγενείς στο Ηνωμένο Βασίλειο με τους οποίους παραμένουν πολύ κοντά», δήλωσε στο Page Six μια άλλη πηγή που γνωρίζει την κατάσταση.



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Ο Άρτσι στο οικογενειακό κτήμα των Σπένσερ

Βέβαια, μην περιμένετε να δείτε τον πρίγκιπα Άρτσι και τη Λίλιμπετ να κάνουν στενή παρέα με τα ξαδέλφια τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις -τα παιδιά του Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον-, καθώς οι σχέσεις των δύο ζευγαριών είναι στο ναδίρ, με τα αδέλφια να έχουν χρόνια να μιλήσουν.