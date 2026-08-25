Τρέλα από Χάρι και Μέγκαν: Επιστρέφουν στη Βρετανία αλλά... δεν είναι και μόνιμο -Αυτός είναι ο στόχος τους - iefimerida.gr

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφουν στη Βρετανία με τα παιδιά τους για παρατεταμένη παραμονή, χωρίς να εγκαταλείπουν οριστικά τις ΗΠΑ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Χάρι και η Μέγκαν θα διατηρήσουν την κατοικία τους στην Καλιφόρνια και τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, παρά την παρατεταμένη παραμονή τους στη Βρετανία. Το ζευγάρι δεν πρόκειται να επιστρέψει στα επίσημα βασιλικά του καθήκοντα.

Η απόφαση για παρατεταμένη παραμονή στη Βρετανία έρχεται μετά από μια πρόσφατη οικογενειακή επίσκεψη τον Ιούλιο. Κατά τη διάρκειά της, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ συναντήθηκαν με τον βασιλιά Κάρολο, σε ένα βήμα βελτίωσης των σχέσεων.

Η οριστικοποίηση των σχεδίων του ζευγαριού καθυστέρησε μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Καθοριστικός παράγοντας ήταν η αναμονή για την έγκριση της αίτησης εισαγωγής των παιδιών τους σε συγκεκριμένο ιδιωτικό σχολείο, χωρίς να υπάρξει ειδική μεταχείριση.

Η παραμονή τους στη Βρετανία δεν έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και δεν σηματοδοτεί επιστροφή στα βασιλικά καθήκοντα. Παρά τη βελτίωση των σχέσεων με τον Κάρολο, η σχέση του Χάρι με τον Γουίλιαμ παραμένει τεταμένη.

Έξι χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα καθήκοντα των εργαζόμενων μελών της βασιλικής οικογένειας και τη μετακόμισή τους στην Καλιφόρνια, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ ετοιμάζονται να περάσουν ένα σημαντικό χρονικό διάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

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Σύμφωνα με το Associated Press, τα δύο παιδιά έχουν ήδη εγγραφεί σε βρετανικό σχολείο και αναμένεται να αρχίσουν τα μαθήματά τους τον Σεπτέμβριο, ενώ η οικογένεια πρόκειται να εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου.

Η επιστροφή τους, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουν τη ζωή που έχουν δημιουργήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε ότι επιστρέφουν στα επίσημα βασιλικά καθήκοντα.

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ με τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ

Διατηρούν το σπίτι τους στην Καλιφόρνια

Ο Χάρι και η Μέγκαν θα συνεχίσουν να διατηρούν την κατοικία τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας, καθώς και το ακίνητό τους στην Πορτογαλία.

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Η Μέγκαν αναμένεται επίσης να συνεχίσει να ασχολείται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και το lifestyle brand As Ever, ενώ ο Χάρι θα έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται πιο κοντά στις φιλανθρωπικές οργανώσεις και τις δράσεις του στη Βρετανία.

Παρά τη μετακίνησή τους, δεν προβλέπεται επιστροφή τους στον ρόλο των εργαζόμενων μελών της βασιλικής οικογένειας.

Η επίσκεψη στον βασιλιά Κάρολο που προηγήθηκε

Η απόφαση έρχεται λίγο μετά την οικογενειακή επίσκεψη του Χάρι και της Μέγκαν στη Βρετανία τον Ιούλιο.

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Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ επισκέφθηκαν μαζί με τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ το Highgrove, όπου συναντήθηκαν ιδιωτικά με τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ και τη βασίλισσα Καμίλα.

Για τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ ήταν η πρώτη συνάντηση με τον παππού τους από το 2022, όταν είχαν βρεθεί στη Βρετανία για τους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

Η συνάντηση θεωρήθηκε ακόμη ένα βήμα προς τη βελτίωση των σχέσεων του Χάρι με τον πατέρα του, έπειτα από χρόνια εντάσεων.



Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα με τους Σάσεξ

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Γιατί η απόφαση οριστικοποιήθηκε τώρα

Σύμφωνα με τους βρετανικούς «The Times», ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν συζητήσει εδώ και καιρό το ενδεχόμενο να περάσουν μεγαλύτερο διάστημα στη Βρετανία, ωστόσο τα σχέδιά τους οριστικοποιήθηκαν σχετικά αργά.

Πηγή κοντά στο ζευγάρι ανέφερε στην εφημερίδα ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε η αναμονή για την εισαγωγή του Άρτσι και της Λίλιμπετ στο ιδιωτικό σχολείο στο οποίο είχαν υποβάλει αίτηση.

Όπως υποστήριξε, το ζευγάρι έπρεπε να περιμένει μέχρι τα μέσα Αυγούστου για να πληροφορηθεί αν τα παιδιά είχαν γίνει δεκτά, ακολουθώντας το ίδιο χρονοδιάγραμμα με τις υπόλοιπες οικογένειες.

Η ίδια πηγή τόνισε ότι δεν υπήρξε ειδική μεταχείριση για τα παιδιά του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ.

«Μπορεί να είναι έξι μήνες, ένας χρόνος ή περισσότερο»

Το χρονικό διάστημα της παραμονής τους στη Βρετανία παραμένει ανοιχτό.

Οι «The Times» επικαλούνται πηγές κοντά στον Χάρι και τη Μέγκαν, οι οποίες δεν θεωρούν ότι η οικογένεια σχεδιάζει να εγκατασταθεί μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

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Μία από αυτές εκτίμησε ότι η παραμονή τους θα μπορούσε να διαρκέσει έξι μήνες, έναν χρόνο ή ακόμη περισσότερο, επισημαίνοντας ότι ούτε το ίδιο το ζευγάρι φαίνεται να έχει καταλήξει σε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο.

Πηγή της εφημερίδας χαρακτήρισε τον Χάρι και τη Μέγκαν «διεθνές ζευγάρι», υποστηρίζοντας ότι στο μέλλον θα μπορούσαν να επιλέξουν να ζήσουν για κάποιο διάστημα ακόμη και στον Καναδά ή την Αυστραλία.

Πρόκειται, πάντως, για εκτιμήσεις ανθρώπων από το περιβάλλον τους και όχι για σχέδια που έχουν ανακοινωθεί από το ίδιο το ζευγάρι.

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Δεν επιστρέφουν στα βασιλικά καθήκοντα

Η επιστροφή στη Βρετανία δεν σηματοδοτεί και επιστροφή στον προηγούμενο ρόλο τους μέσα στη μοναρχία.

Ο Χάρι και η Μέγκαν παραμένουν μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας και δεν αναμένεται να αναλάβουν ξανά επίσημες υποχρεώσεις εκ μέρους του Στέμματος.

Η οικογένεια πρόκειται να ζήσει σε ιδιωτική, μη βασιλική κατοικία εκτός Λονδίνου, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική και επαγγελματική ανεξαρτησία που απέκτησε μετά την αποχώρησή της από τα επίσημα καθήκοντα το 2020.

Οι πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι με τις συζύγους τους, Κέιτ Μίντλετον και Μέγκαν Μαρκλ, αντίστοιχα / Φωτογραφία: AP



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Η σχέση του Χάρι με τον Γουίλιαμ παραμένει δύσκολη

Η παρουσία του Χάρι για μεγαλύτερο διάστημα στη Βρετανία αναζωπυρώνει και τα ερωτήματα σχετικά με τις σχέσεις του με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Παρότι οι σχέσεις του με τον βασιλιά Κάρολο εμφανίζουν σημάδια βελτίωσης, διαφορετική παραμένει η εικόνα όσον αφορά τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Πηγές που επικαλούνται βρετανικά μέσα εξακολουθούν να περιγράφουν τις σχέσεις των δύο αδελφών ως ιδιαίτερα τεταμένες, χωρίς να διαφαίνεται προς το παρόν άμεση συμφιλίωση.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο και για δύσκολες σχέσεις ανάμεσα στη Μέγκαν και την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κάθριν.

Πρόκειται, ωστόσο, για εκτιμήσεις και πληροφορίες από πηγές και όχι για επίσημες τοποθετήσεις του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας ή του παλατιού.

Οι πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι

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Το σενάριο «private royals-plus»

Στους βρετανικούς «The Times» διατυπώθηκε επίσης, από πηγή της εφημερίδας, το ενδεχόμενο ενός άτυπου μοντέλου που περιγράφηκε ως «private royals-plus».

Δεν πρόκειται για επίσημο καθεστώς ούτε για συμφωνία που έχει επιτευχθεί ανάμεσα στον Χάρι, τη Μέγκαν και τη βασιλική οικογένεια.

Σύμφωνα με το υποθετικό αυτό σενάριο, το ζευγάρι θα εξακολουθούσε να ζει πρωτίστως ως ιδιώτες και χωρίς επίσημα βασιλικά καθήκοντα, αλλά θα μπορούσε να συμμετέχει περιστασιακά σε καθαρά οικογενειακές περιστάσεις.

Μία τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, οι παραδοσιακοί εορτασμοί των Χριστουγέννων στο Sandringham.

Η πηγή των «The Times» επισήμανε, πάντως, ότι ένα τέτοιο μοντέλο θα απαιτούσε συμφωνία από όλες τις πλευρές και εμφανίστηκε επιφυλακτική για το κατά πόσο θα μπορούσε να εφαρμοστεί με δεδομένες τις σημερινές οικογενειακές σχέσεις.