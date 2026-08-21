Μετά το «ναυάγιο» του αμερικανικού ονείρου, τι θα κάνουν οι Σάσεξ; Χάρι και Μέγκαν πρέπει να σκύψουν το κεφάλι, λέει ειδικός - iefimerida.gr

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ ταξίδεψαν πριν από 6 χρόνια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ελπίζοντας να ζήσουν το αμερικανικό όνειρο.



ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι επικερδείς συμφωνίες του ζευγαριού με το Netflix και το Spotify κατέρρευσαν, με στελέχη της δεύτερης εταιρείας να τους χαρακτηρίζουν απατεώνες, υπονομεύοντας την προσπάθειά τους για οικονομική ανεξαρτησία και την εδραίωση του φιλανθρωπικού τους έργου στις ΗΠΑ.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ανακοίνωσαν την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδιάζοντας να εγκατασταθούν σε μη βασιλική κατοικία και έχοντας ήδη εγγράψει τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, σε βρετανικά σχολεία.

Ειδικός δημοσίων σχέσεων εκτιμά πως ο Χάρι πρέπει να παραδεχτεί τα λάθη του και να επαναπροσδιορίσει την εικόνα του με προσεκτικά βήματα, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην αποκατάσταση της σχέσης του με τον αδερφό και τον πατέρα του.

Για τη Μέγκαν, κρίνεται απαραίτητο να αποκτήσει έναν έμπιστο σύμβουλο και να αποδεχτεί την κριτική. Η αξιοποίηση του «brand» της απαιτεί προσοχή, καθώς θα αντιμετωπίσει τεράστια πίεση από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Παράτησαν τα πάντα – τους βασιλικούς τίτλους, τα παλάτια, την οικογένεια του Χάρι – και πήγαν να ζήσουν στην Αμερική προκειμένου να «εργαστούν για την οικονομική τους ανεξαρτησία».

Τα σχέδιά τους όμως, δεν φαίνεται να πήγαν όπως τα περίμεναν, καθώς, ενώ αρχικά οι ΗΠΑ τους υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες, με το ζευγάρι να κλείνει συμφωνίες που θα τους απέφερε εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη βασιλική ζωή που ζούσαν και στο Βρετανία, μία-μία αυτές οι συμφωνίες κατέρρεαν.

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Οι συμφωνίες με το Netflix και το Spotify και το φιλανθρωπικό τους έργο

Οι Σάσεξ είχαν ιδρύσει στις ΗΠΑ το Ίδρυμα Archewell, με στόχο την υποστήριξη φιλανθρωπικής βοήθειας, την προώθηση της διαδικτυακής ασφάλειας των παιδιών και τη στήριξη κοινοτικών δράσεων. Αργότερα το μετονόμασαν σε Archewell Philanthropies.

Είχαν δώσει επίσης έμφαση στο φιλανθρωπικό τους έργο και, μετά την αποχώρησή τους από τα ανώτερα βασιλικά καθήκοντα, εξασφάλισαν το 2020 μια ιδιαίτερα επικερδή συμφωνία ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων με το Netflix.

Ωστόσο, τον Αύγουστο του περασμένου έτους υπέγραψαν με τον κολοσσό του streaming μια πιο περιορισμένη συμφωνία, βάσει της οποίας το Netflix θα είχε προτεραιότητα στην αξιολόγηση των μελλοντικών τους projects, αφού η εκπομπή lifestyle της Μέγκαν, «With Love, Meghan﻿», δέχθηκε έντονη κριτική.

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Η επικερδής συμφωνία του ζευγαριού με το Spotify έληξε επίσης το 2023, μετά από μόλις μία σεζόν του podcast της Μέγκαν, Archetypes, με στελέχη της εταιρείας να τους χαρακτηρίζουν «grifters», δηλαδή ανθρώπους που προσπαθούν να αποκομίσουν οφέλη εκμεταλλευόμενοι τους άλλους.

Η ανακοίνωση-σοκ για την επιστροφή στη Βρετανία

Κι ενώ οι φωτογραφίες που μοιράζονταν στα social έδειχναν το ζευγάρι να έχει δημιουργήσει μια άνετη ζωή στην Αμερική μαζί με τα παιδιά τους, στην πολυτελή τους έπαυλη στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας και τον Χάρι να απολαμβάνει τον καλιφορνέζικο ήλιο, κάνοντας σερφ και βγάζοντας βόλτα στην παραλία τα σκυλιά τους, ήρθε η ανακοίνωση.



Όπως ανέφεραν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης το βράδυ της Τετάρτης, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θα επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια εκτεταμένη περίοδο και θα εγκατασταθούν σε μια μη βασιλική κατοικία έξω από το Λονδίνο, ενώ έχουν ήδη εγγράψει τα παιδιά τους, πρίγκιπα Άρτσι και πριγκίπισσα Λίλιμπετ, σε βρετανικά σχολεία.



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Η Μέγκαν Μαρκλ με τα παιδιά της, Άρτσι και Λίλιμπετ

Παρά την απόφασή τους, βέβαια, να επιστρέψουν στη Βρετανία, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή στον ρόλο και το καθεστώς τους ως ιδιωτών και μη ενεργών μελών της βασιλικής οικογένειας.



«Ώρα να παραδεχτούν ότι έκαναν λάθος και να σκύψουν το κεφάλι με ταπεινότητα»

Πώς βλέπουν όμως την κίνηση – ματ του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ οι ειδικοί στις δημόσιες σχέσεις; Ο ειδικός Μαρκ Μπορκόφσκι δήλωσε στην Daily Mail πως οι Σάσεξ θα πρέπει να «παραδεχτούν ότι έκαναν λάθος και να σκύψουν το κεφάλι», εάν θέλουν η επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο να στεφθεί με επιτυχία.



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«Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν ξεμείνει από ιδέες στις Ηνωμένες Πολιτείες, επομένως τώρα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα επανενταχθούν στη βρετανική κοινωνία», δήλωσε και πρόσθεσε πως θα πρέπει να προσδιορίσουν με ακρίβεια ποιο είναι το «brand» τους και να κάνουν «μικρά, προσεκτικά βήματα» για να το εδραιώσουν.



Ο Μπορκόφσκι, ο οποίος έχει συνεργαστεί με την Τζόαν Ρίβερς και τον Γκρέιαμ Νόρτον, πιστεύει ότι η επιστροφή του Χάρι οφείλεται εν μέρει στη «βαθιά διαμόρφωση» που είχε ως μέλος της βασιλικής οικογένειας σε όλη του τη ζωή. «Αυτός ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει με την προοπτική να αποτελεί μέρος του κατεστημένου. Γεννήθηκε στη βασιλική οικογένεια, στη συνέχεια πήγε στον στρατό, με τις αξίες της Εκκλησίας, του κράτους και όλα όσα αυτά συνεπάγονται. Όλα αυτά έχουν εντυπωθεί μέσα του από μικρή ηλικία και καμία ποσότητα καλιφορνέζικου ήλιου δεν θα μπορούσε να τα απομακρύνει».

Τα πλεονεκτήματα του Χάρι

«Γνωρίζω πάρα πολλούς ανθρώπους που έφυγαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια επέστρεψαν για χάρη της εκπαίδευσης των παιδιών τους. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, επειδή η δική τους εκδοχή του αμερικανικού ονείρου φαίνεται πως έχασε τη δυναμική της μετά την ακύρωση της συμφωνίας τους με το Netflix. Ο Χάρι, βέβαια, εξακολουθεί να έχει πολλά πλεονεκτήματα και θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον από φιλανθρωπικές οργανώσεις και άλλους φορείς να τον εντάξουν στις δράσεις τους. Εκεί, όμως, θα πρέπει να είναι προσεκτικός και να επιλέγει μόνο εκείνες τις δραστηριότητες που δεν θα προκαλέσουν αντιδράσεις ή δυσαρέσκεια στο παλάτι», πρόσθεσε.

Σύμφωνα πάντα με τον ειδικό στις δημόσιες σχέσεις, το ζευγάρι θα πρέπει τώρα να γεφυρώσει ξανά τις σχέσεις με την οικογένειά του. «Πρώτα και πάνω απ’ όλα, ο Χάρι θα πρέπει να προσπαθήσει να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον αδερφό του και αυτό θα απαιτήσει να χαμηλώσουν τους τόνους τόσο ο ίδιος όσο και η Μέγκαν. Πρέπει να ξανακερδίσει τον Γουίλιαμ και τον πατέρα του».

Τι πρέπει να κάνει η Μέγκαν Μαρκλ

Όσο για τη Μέγκαν Μαρκλ, ο ειδικός πρόσθεσε ότι η εντυπωσιακά υψηλή «churn rate», δηλαδή η συχνή εναλλαγή βασικών συνεργατών και συμβούλων δημοσίων σχέσεων της Μέγκαν κατά την παραμονή της στις ΗΠΑ, υποδηλώνει ότι δεν είναι πρόθυμη να ακούσει τους ανθρώπους γύρω της. Υποστήριξε ότι «πάντα πίστευε πως εκείνη ήξερε καλύτερα και αυτό σαφώς δεν ίσχυε».

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Ο κ. Μπορκόφσκι δήλωσε: «Επιστρέφοντας εδώ, είναι σαν ψάρι έξω από το νερό. Επομένως, το ένα πράγμα που χρειάζεται περισσότερο απ’ όλα είναι έναν έμπιστο σύμβουλο, ο οποίος θα μπορεί να λειτουργεί ως ένας ειλικρινής φίλος που θα της ασκεί κριτική όταν χρειάζεται και του οποίου τις συμβουλές θα λαμβάνει πραγματικά υπόψη, καθώς θα προσπαθεί να κινηθεί μέσα στο βρετανικό περιβάλλον».



Και συνέχισε: «Το τι θα κάνει από εδώ και πέρα η Μέγκαν είναι το μεγαλύτερο ερώτημα που προκύπτει από όλα αυτά. Εξακολουθεί να έχει τεράστια αξία ως "brand", όμως θα πρέπει να είναι προσεκτική ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα το αξιοποιήσει. Τώρα θα βρίσκεται υπό τεράστια πίεση από τα μέσα ενημέρωσης, ακόμη κι αν απλώς αποφασίσει να πάει μέχρι ένα κατάστημα για ψώνια, και αυτή η μετακόμιση θα τους κοστίσει ακριβά όσον αφορά τη διατήρηση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητάς τους».