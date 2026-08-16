Χάρι και Μέγκαν: «Ώρα να εξαφανιστούν» μετά το φιάσκο του ντοκιμαντέρ -Η συμβουλή ειδικού για να σώσουν την καριέρα τους - iefimerida.gr

Να κάνουν ένα βήμα πίσω και να «εξαφανιστούν» επαγγελματικά για λίγο καλεί βασιλική σχολιάστρια τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, μετά τη νέα απογοητευτική επίδοση ενός πρότζεκτ που συνδέεται με το ζευγάρι.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η εμπορική αποτυχία του ντοκιμαντέρ «Cookie Queens» που παρήγαγε η Μέγκαν Μαρκλ, με τις εισπράξεις του να είναι χαμηλότερες ακόμη και από φεστιβάλ με viral βίντεο με γάτες, πυροδοτεί νέα ερωτήματα για το επαγγελματικό τους μέλλον.

Η βασιλική σχολιάστρια Κίνσεϊ Σκόφιλντ προτείνει στο ζευγάρι να αποσυρθεί προσωρινά από τη δημοσιότητα, περιορίζοντας τις ανακοινώσεις και εστιάζοντας στη δημιουργία ενός μόνο, ποιοτικού πρότζεκτ για να ανακτήσει την αξιοπιστία του στο Χόλιγουντ.

Από την αποχώρησή τους το 2020, ο Χάρι και η Μέγκαν αντιμετωπίζουν επαγγελματικές απογοητεύσεις, όπως η διακοπή της συμφωνίας με το Spotify, καθώς προσπαθούν να εδραιωθούν ταυτόχρονα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς χωρίς επιτυχία.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για το ζευγάρι είναι να σταματήσει να προβάλλει τη φήμη του ως «προϊόν» και να δημιουργήσει περιεχόμενο που θα πετύχει αυτόνομα, χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά στην προσωπική του ιστορία.

Το ντοκιμαντέρ «Cookie Queens», σε παραγωγή της Μέγκαν, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Σάντανς τον Ιανουάριο του 2026, προκαλώντας αρχικά ενδιαφέρον. Αργότερα αποκτήθηκε για διανομή στις ΗΠΑ από τη Roadside Attractions και έκανε πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 7 Αυγούστου.

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Ωστόσο, οι εισπράξεις του πρώτου Σαββατοκύριακου ήταν ιδιαίτερα χαμηλές: περίπου 327.797 δολάρια από 446 κινηματογράφους, δηλαδή μόλις περίπου 735 δολάρια ανά αίθουσα.

Και το πλήγμα έγινε ακόμη μεγαλύτερο από μια μάλλον ειρωνική σύγκριση: σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, το «Cookie Queens» συγκέντρωσε λιγότερα χρήματα από το «CatVideoFest 2026», μια συλλογή viral βίντεο με γάτες, που απέφερε περίπου 569.000 δολάρια, παρότι προβλήθηκε σε μόλις 255 κινηματογράφους.

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«Χάρι και Μέγκαν να εξαφανιστούν επαγγελματικά για λίγο»

Η επίδοση αυτή έφερε εκ νέου στο προσκήνιο τα ερωτήματα για το πώς μπορούν ο Χάρι και η Μέγκαν να ανακτήσουν την αξιοπιστία τους στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Η βασιλική σχολιάστρια Κίνσεϊ Σκόφιλντ, παρουσιάστρια του καναλιού «Kinsey Schofield Unfiltered» στο ΥοuTube, έχει μια αρκετά ξεκάθαρη πρόταση.

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«Αν είχα την ευκαιρία, θα τους έλεγα να εξαφανιστούν επαγγελματικά για ένα διάστημα», δήλωσε στην Page Six, προτείνοντας παράλληλα να περιορίσουν δραστικά τις ανακοινώσεις και τα δελτία Τύπου και να επικεντρωθούν σε ένα μόνο πρότζεκτ που θα προκαλέσει πραγματικό ενδιαφέρον.

Η ίδια θεωρεί ότι Χάρι και Μέγκαν δεν χρειάζονται άλλη μία αλλαγή εικόνας ή μια νέα καμπάνια δημοσίων σχέσεων.

«Λιγότερη συζήτηση, λιγότερες ανακοινώσεις και περισσότερη δουλειά», ήταν ουσιαστικά το μήνυμά της στο ζευγάρι υποστηρίζοντας ότι η επιτυχία αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους για να αποκατασταθεί μια πληγωμένη φήμη στο Χόλιγουντ.

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Η λογική της είναι απλή: να δημιουργήσουν κάτι τόσο καλό ώστε «ο κόσμος να μην μπορεί να το αγνοήσει» και έτσι η συζήτηση γύρω από το ζευγάρι να αλλάξει από μόνη της.

Από το «royal» brand σε μια καριέρα χωρίς το Παλάτι

Ο Χάρι και η Μέγκαν έχουν αντιμετωπίσει σειρά επαγγελματικών απογοητεύσεων από τότε που αποχώρησαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα, τον Ιανουάριο του 2020.

Η συνεργασία τους με το Netflix έχει αποφέρει ορισμένες επιτυχίες, αλλά συνολικά η πορεία της έχει χαρακτηριστεί από ανάμεικτα αποτελέσματα. Παράλληλα, η πολυσυζητημένη συνεργασία της Μέγκαν με το Spotify δεν εξελίχθηκε όπως είχε αρχικά παρουσιαστεί, με την πλατφόρμα να τερματίζει τη συμφωνία.

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Για τη Σκόφιλντ, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι το ζευγάρι επιχειρεί να δραστηριοποιηθεί ταυτόχρονα σε πάρα πολλούς διαφορετικούς τομείς.

«Όταν προσπαθείς να καθιερώσεις την αυθεντία σου σε κάθε τομέα ταυτόχρονα, μπορεί τελικά να μην την καθιερώσεις σε κανέναν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συμβουλή της είναι να επιλέξουν έναν τομέα, να επικεντρωθούν σε αυτόν και να αφήσουν την επιτυχία να αποκαταστήσει σταδιακά την αξιοπιστία τους. Και κυρίως, να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν τη διασημότητα και τον βασιλικό τους τίτλο ως το ίδιο το «προϊόν».

«Να δημιουργήσουν κάτι που να μπορεί να πετύχει χωρίς αυτούς»

Σύμφωνα με τη βασιλική σχολιάστρια, η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Χάρι και τη Μέγκαν είναι να αποδείξουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν επιτυχημένα πρότζεκτ χωρίς το ενδιαφέρον του κοινού να βασίζεται αποκλειστικά στην προσωπική τους ιστορία.

«Πρέπει να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν τη φήμη και την ιδιότητά τους ως το προϊόν και να αρχίσουν να δημιουργούν προϊόντα αρκετά δυνατά ώστε να πετυχαίνουν χωρίς τη φήμη και την ιδιότητά τους», είπε.

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Παράλληλα, τους προτρέπει να αφήσουν περισσότερο χώρο στους επαγγελματίες που αναλαμβάνουν τα πρότζεκτ τους και να μην επιχειρούν να ελέγχουν κάθε απόφαση. Το ακόμη πιο σημαντικό, όμως, είναι να αναζητήσουν ιστορίες που δεν περιστρέφονται γύρω από τη βασιλική οικογένεια.

«Υπάρχουν μόνο τόσες φορές που μπορείς να πεις στο κοινό γιατί έφυγες από τη βασιλική οικογένεια», σχολίασε.

Για να αποκτήσουν ο Χάρι και η Μέγκαν μια μακροπρόθεσμη θέση στη βιομηχανία του θεάματος, υποστήριξε, πρέπει να αποδείξουν ότι το κοινό ενδιαφέρεται για το γούστο, τις ιδέες και τις ιστορίες τους, ακόμη και όταν η μοναρχία δεν αποτελεί μέρος της εξίσωσης.

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Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για το ζευγάρι: μετά από χρόνια κατά τα οποία η ζωή τους, η αποχώρηση από το Παλάτι και οι σχέσεις τους με τη βασιλική οικογένεια βρίσκονταν στο επίκεντρο, να καταφέρουν να κάνουν τον κόσμο να μιλά για το έργο τους και όχι για τους ίδιους.