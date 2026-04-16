Χάρι και Μέγκαν άρχισαν να... κλαίγονται ξανά: «Δεν ήθελα να είμαι πρίγκιπας», «Δέχομαι bullying κάθε μέρα εδώ και 10 χρόνια» - iefimerida.gr

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ συνεχίζουν την περιοδεία τους στην Αυστραλία, κάνοντας αποκαλύψεις για τους λόγους που τους οδήγησαν να απαρνηθούν τη royal ζωή τους.



Οι Σάσεξ βρίσκονται στην τρίτη ημέρα της «σχεδόν βασιλικής τους περιοδείας» στην Αυστραλία, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις και περιλαμβάνει στάσεις τόσο στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ όσο και στην Καμπέρα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια διαφόρων εμφανίσεών τους, τόσο ο πρίγκιπας Χάρι όσο και η Μέγκαν Μαρκλ προχώρησαν σε ιδιαίτερα προσωπικές και συναισθηματικά φορτισμένες δηλώσεις.



Συγκεκριμένα, μιλώντας στο InterEdge Summit στο Πάρκο της Μελβούρνης, με εισιτήριο 1.000 δολαρίων, ο πρίγκιπας Χάρι ανέφερε ότι σε διάφορες στιγμές της ζωής του ένιωσε «χαμένος, προδομένος ή εντελώς ανίσχυρος».



Πρίγκιπας Χάρι: Δεν ήθελα να γεννηθώ πρίγκιπας. Αυτό σκότωσε τη μητέρα μου

Ο δούκας του Σάσεξ υποστήριξε ότι για χρόνια «έκρυβε το κεφάλι του στην άμμο», μέχρι που αποφάσισε να εγκαταλείψει τον ρόλο του ως ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας και να μετακομίσει στις ΗΠΑ με τη Μέγκαν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό θα ήθελε και η μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα.



«Αφού πέθανε η μητέρα μου λίγο πριν κλείσω τα 13, σκέφτηκα: ‘Δεν θέλω αυτή τη δουλειά. Δεν θέλω αυτόν τον ρόλο, όπου κι αν οδηγεί, δεν μου αρέσει’» είπε. «Σκότωσε τη μητέρα μου και ήμουν έντονα αντίθετος σε αυτό, και για χρόνια έκανα ότι δεν βλέπω. Τελικά συνειδητοποίησα: Αν κάποιος άλλος βρισκόταν σε αυτή τη θέση, πώς θα αξιοποιούσε αυτή την πλατφόρμα, αυτή τη δυνατότητα και τους πόρους για να κάνει τη διαφορά στον κόσμο; Και επίσης, τι θα ήθελε η μητέρα μου να κάνω; Αυτό άλλαξε πραγματικά την οπτική μου».

Μέγκαν Μαρκλ: Κάθε μέρα εδώ και 10 χρόνια δέχομαι bullying

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, το ζευγάρι μίλησε σε φοιτητές στο Swinburne University of Technology στη Μελβούρνη για τους κινδύνους των social media και την επίδρασή τους στην ψυχική υγεία, προτρέποντάς τους να είναι «δυνατοί».



«Μπορώ να μιλήσω γι’ αυτό πολύ προσωπικά, γι’ αυτό και μου αρέσει να ακούω, γιατί με αγγίζει βαθιά» είπε η Μέγκαν Μαρκλ. Και πρόσθεσε: «Εδώ και 10 χρόνια, κάθε μέρα για 10 χρόνια, δέχομαι bullying και επιθέσεις. Είμαι το άτομο με τα περισσότερα τρολς σε ολόκληρο τον κόσμο. Κι όμως, είμαι ακόμη εδώ».