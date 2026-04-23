Χαλκ Χόγκαν: «Έπιασα πάτο» -Η νύχτα που σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή του, αποκαλύπτεται στο ντοκιμαντέρ του Netflix - iefimerida.gr

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του έκανε ο θρυλικός Χαλκ Χόγκαν στο ντοκιμαντέρ Hulk Hogan: Real American.

Ο εμβληματικός σταρ του WWE μίλησε ανοιχτά για τη στιγμή που έφτασε στο χείλος της αυτοκτονίας, όταν κατέρρεε ο γάμος του με την πρώτη του σύζυγο, στη τελευταία του συνέντευξη. καθώς έφυγε από τη ζωή στα 71 του χρόνια από καρδιακή προσβολή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κρίση στον γάμο και η αρχή της κατάρρευσης

Μεγάλο μέρος του ντοκιμαντέρ εστιάζει στη σχέση του με τη Linda Hogan, την οποία παντρεύτηκε το 1983 και απέκτησαν μαζί δύο παιδιά. Όπως εξηγεί, τα προβλήματα στον γάμο τους είχαν αρχίσει πολύ πριν το διαζύγιο, ενώ η απόφασή τους να συμμετάσχουν στο ριάλιτι «Hogan Knows Best» όχι μόνο δεν τους έφερε πιο κοντά, αλλά επιδείνωσε την κατάσταση.

Ο ίδιος πίστευε ότι η κοινή επαγγελματική ενασχόληση θα λειτουργούσε ως «γέφυρα» στη σχέση τους. Αντίθετα, η απόσταση μεταξύ τους μεγάλωσε, οδηγώντας τελικά σε έναν έντονο και δημόσιο χωρισμό.

«Έπιασα πάτο» -Η νύχτα της απόγνωσης

Ο Χόγκαν περιγράφει μια περίοδο βαθιάς κατάθλιψης, λίγο πριν οριστικοποιηθεί το διαζύγιο το 2009. Όπως αναφέρει, ένα βράδυ επέστρεψε σπίτι, κατανάλωσε αλκοόλ και πήρε χάπια, πριν βυθιστεί σε μια «μαύρη τρύπα» για ημέρες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι να κάθομαι στο μπάνιο με ένα όπλο στο στόμα μου και να μην ξέρω τι έκανα», εξομολογείται, περιγράφοντας την πιο σκοτεινή στιγμή της ζωής του.

Οικονομική καταστροφή και νέα αρχή

Μετά το διαζύγιο, ο ίδιος δηλώνει ότι βρέθηκε σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, καθώς παραχώρησε μεγάλο μέρος της περιουσίας του για να κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο.

Η επαγγελματική του επιστροφή ήρθε μέσα από τη συνεργασία του με την TNA (Total Nonstop Action Wrestling), όπου βρήκε ξανά στήριξη και έναν τρόπο να σταθεί στα πόδια του.

Μεταμέλεια και σκέψεις για το παρελθόν

Στο ντοκιμαντέρ, ο Χόγκαν εκφράζει τη λύπη του για επιλογές που επηρέασαν τη ζωή και την εικόνα του τα τελευταία χρόνια, από τη συμμετοχή της οικογένειάς του σε ριάλιτι μέχρι προσωπικά σκάνδαλα.

Όταν ρωτήθηκε για τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του, ανέφερε τα πρώτα χρόνια του γάμου του, όταν τα παιδιά του ήταν ακόμη μικρά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγκινητική εξομολόγηση της Λίντα Χόγκαν

Η Λίντα Χόγκαν, που συμμετέχει επίσης στο ντοκιμαντέρ, μίλησε με ειλικρίνεια για τα συναισθήματά της, δηλώνοντας ότι η αγάπη της για εκείνον δεν έσβησε ποτέ, ακόμη και μετά το διαζύγιο.

«Νοιάζομαι ακόμη για εκείνον με τον ίδιο τρόπο. Μακάρι τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά», ανέφερε, υπογραμμίζοντας το συναισθηματικό βάθος της σχέσης τους.