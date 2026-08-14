Η Χάλι Μπέρι έγινε 60 ετών -Πώς διατηρεί την απίστευτη σιλουέτα της, η διατροφή που ακολουθεί λόγω διαβήτη - iefimerida.gr

Έχουν περάσει σχεδόν 24 χρόνια από τότε που η Χάλι Μπέρι αναδύθηκε από τη θάλασσα φορώντας ένα μικροσκοπικό πορτοκαλί μπικίνι σε ταινία του Τζέιμς Μποντ.



Και μέχρι σήμερα, η ηθοποιός -που κλείνει σήμερα τα 60 της χρόνια- συνεχίζει να επιδεικνύει την αξιοζήλευτη σιλουέτα της. Ποια είναι όμως τα μυστικά της αψεγάδιαστης εμφάνισή της;



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Η Χάλι Μπέρι έχει βάλει στόχο να «μην εξαφανιστεί» από το Χόλιγουντ καθώς εισέρχεται σε μια νέα δεκαετία της ζωής της. «Φτάνεις σε μια ηλικία όπου αισθάνεσαι ότι σε βάζουν στο περιθώριο, ότι σε υποτιμούν. Το νιώθεις στη δουλειά. Το νιώθεις στην κοινωνία», είχε δηλώσει στο The Cut νωρίτερα φέτος.



«Όμως έχω αποφασίσει κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να επιτρέψω στον εαυτό μου να εξαφανιστεί. Γι’ αυτό έχω ξεκινήσει την εκστρατεία μου για την εμμηνόπαυση. Θα μιλάω πιο δυνατά από ποτέ».



Μάλιστα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα συμπτώματά της, τροποποίησε τη διατροφή της και ενσωμάτωσε προπονήσεις με βάρη στη ρουτίνα της.



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Η διατροφή της Χάλι Μπέρι -Πώς την προσάρμοσε λόγω διαβήτη

Ακολουθεί επίσης, αυστηρή κέτο διατροφή, κάνει καθημερινά προπονήσεις υψηλής έντασης και τηρεί μια σταθερή ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας.



Τη διατροφή αυτή άρχισε να την ακολουθεί από τότε που διαγνώστηκε με διαβήτη, σε ηλικία 22 ετών. Τότε ήταν που αποφάσισε να ακολουθήσει μια διατροφή χαμηλή σε υδατάνθρακες και υψηλή σε λιπαρά, ενώ έκοψε εντελώς τη ζάχαρη.



Μιλώντας στο Women’s Health, είχε δηλώσει: «Η υγεία μου κινδύνευε, γι’ αυτό και έκοψα μαχαίρι τις γλυκές μου συνήθειες. Έβγαλα από τη ζωή μου τις καραμέλες, τα γλυκά, ακόμη και τα πολύ γλυκά φρούτα».



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Η Χάλι Μπέρι πρόσθεσε: «Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς αναρωτιέστε ‘"πώς είναι δυνατόν να κόψεις εντελώς το ψωμί;". Όμως, όπως συμβαίνει και με τη ζάχαρη, όταν δώσεις στο σώμα σου αρκετό χρόνο χωρίς αυτό, αλλάζουν οι γευστικές σου προτιμήσεις».



Για σχεδόν δύο δεκαετίες, η διατροφή της ηθοποιού περιλαμβάνει κυρίως μπριζόλα, αρνί, κοτόπουλο, αυγά και πολλά πράσινα φυλλώδη λαχανικά.



Η γυμναστική που ακολουθεί

Όσο για τη φυσική της κατάσταση, σύμφωνα με τον προσωπικό της γυμναστή, τον οποίο αποκαλεί «κρυφό της όπλο», η Χάλι Μπέρι γυμνάζεται πέντε ημέρες την εβδομάδα, συνδυάζοντας γιόγκα, ασκήσεις ενδυνάμωσης, καρδιοαναπνευστική άσκηση και πολεμικές τέχνες.

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Η σταρ του κινηματογράφου άλλαξε τη ρουτίνα της και πρόσθεσε την άρση βαρών στο πρόγραμμά της μετά την είσοδό της στην εμμηνόπαυση. «Παλαιότερα έκανα πολύ cardio», είχε δηλώσει στο παρελθόν. «Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να αυξήσω τη μυϊκή μου μάζα, οπότε πλέον σηκώνω βάρη, κάτι που δεν έκανα ποτέ στο παρελθόν.

«Χρησιμοποιούσα μόνο το βάρος του σώματός μου και έκανα cardio, όπως ποδήλατο και τρέξιμο. Τώρα κάνω λίγο-πολύ αυτό που βρίσκω βαρετό - αλλά είναι απαραίτητο σε αυτό το στάδιο της ζωής μου. Ουσιαστικά σηκώνω πιο βαριά βάρη από ποτέ και το κάνω τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα».