Χάιντι Κλουμ: «Άσε τη μαγεία να έρθει στον χρόνο της» -Λικνίζεται με μπικίνι σε πισίνα [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια πισίνα με φόντο τη θάλασσα και το συννεφιασμένο τοπίο επέλεξε η Χάιντι Κλουμ για να χορέψει, ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε το στιγμιότυπο στα social media.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Χάιντι Κλουμ δημοσίευσε βίντεο στα social media, όπου χορεύει δίπλα σε πισίνα φορώντας ζεβρέ μπικίνι. Αρχικά με την πλάτη γυρισμένη, στη συνέχεια στρέφεται προς την κάμερα και χαμογελά, μεταδίδοντας την ατμόσφαιρα των διακοπών της.

Το μοντέλο ανάρτησε το βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, επιλέγοντας να το συνοδεύσει μουσικά με το τραγούδι «La Dolce Riviera», το οποίο φαίνεται πως την ενέπνευσε για τον χορό της.

Στο βίντεο, η Κλουμ απολαμβάνει την πανοραμική θέα προς τη θάλασσα και κινείται ρυθμικά, ανακατεύοντας τα μαλλιά της με τα χέρια. Η κίνησή της συγχρονίζεται απόλυτα με τη μουσική υπόκρουση του κλιπ.

Για τη λεζάντα της δημοσίευσης επέλεξε έναν χαρακτηριστικό στίχο από το τραγούδι του βίντεο. Έγραψε «Don’t rush the magic», προτρέποντας το κοινό της να αφήσει τη μαγεία να εξελιχθεί στον δικό της χρόνο.

Το 53χρονο μοντέλο που διατηρεί τη σιλουέτα της σε άψογη κατάσταση, εμφανίζεται με ζεβρέ μπικίνι και μεγάλα γυαλιά ηλίου, ενώ κινείται στους ρυθμούς της μουσικής.

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Στα πρώτα πλάνα έχει στραμμένη την πλάτη προς την κάμερα, ενώ στη συνέχεια γυρίζει προς τον φακό και χαμογελά μεταφέροντας τη χαλαρή διάθεση των διακοπών της.

Το μήνυμα της Χάιντι Κλουμ

Η Χάιντι Κλουμ ανάρτησε το βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram και το τραγούδι που την ξεσήκωσε ήταν το «La Dolce Riviera».

Δείτε το βίντεο

Στο σύντομο στιγμιότυπο το μοντέλο κοιτάζει την πανοραμική θέα προς τη θάλασσα και κινείται στον ρυθμό του τραγουδιού, ανακατεύοντας τα μαλλιά της με τα χέρια της.

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Για τη λεζάντα της ανάρτησης επέλεξε έναν στίχο από το τραγούδι που συνοδεύει το βίντεο.

«Don’t rush the magic», έγραψε χαρακτηριστικά, δηλαδή «Άσε τη μαγεία να έρθει στον χρόνο της».

