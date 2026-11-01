«Κομμένο χέρι»: Αδιανόητη μεταμφίεση της Χάιντι Κλουμ, το τερμάτισε φέτος, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Για ακόμη μία χρονιά, η Χάιντι Κλουμ απέδειξε πως δικαιωματικά κατέχει τον τίτλο της «Βασίλισσας του Halloween».

Το βράδυ του Σαββάτου, το διάσημο μοντέλο διοργάνωσε το καθιερωμένο, πολυαναμενόμενο Halloween party της στη Νέα Υόρκη, γιορτάζοντας μάλιστα την 25η επέτειο του θεσμού, στο εστιατόριο Cathédrale του Μανχάταν.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στην οικοδέσποινα, η οποία επέλεξε μία από τις πιο... ανατριχιαστικές μεταμορφώσεις της μέχρι σήμερα. Η 53χρονη Κλουμ εμφανίστηκε ως ένα γιγαντιαίο, αποκομμένο ανθρώπινο χέρι, με κατακόκκινα νύχια, εντυπωσιακά κοσμήματα και εξαιρετικά ρεαλιστικές λεπτομέρειες από αίμα, τένοντες και ιστούς.

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Το πρόσωπό της ξεπρόβαλλε μέσα από το ανατριχιαστικό δημιούργημα, ενώ η ίδια αποκάλυψε πως χρειάστηκαν περίπου έξι ώρες για να ολοκληρωθεί η μεταμόρφωσή της. Το κοστούμι αποτελούσε πιστό αντίγραφο του αριστερού της χεριού, με ιδιαίτερη λεπτομέρεια τη βέρα και το τατουάζ με το όνομα του συζύγου της, Tom Kaulitz.

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Ποιοι έδωσαν το «παρών» στο πάρτι

Το «παρών» έδωσαν πολλές γνωστές προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας, της μουσικής και του θεάματος. Ανάμεσά τους ήταν ο Neil Patrick Harris με τον σύζυγό του David Burtka, η Taylor Momsen, ο James Charles, ο Questlove, το μοντέλο Valentina Sampaio, ο ηθοποιός Kyle MacLachlan, καθώς και οι Andrew Rannells και Tuc Watkins.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι Neil Patrick Harris και David Burtka, οι οποίοι μεταμφιέστηκαν στα ανατριχιαστικά δίδυμα της ταινίας «The Shining», ενώ ο James Charles επέλεξε τον χαρακτήρα Yzma από την ταινία «The Emperor’s New Groove».

Η Taylor Momsen εμπνεύστηκε από τον Angus Young των AC/DC, ενώ η Karen Mulder εμφανίστηκε φορώντας αυθεντικά ρούχα και γυαλιά του Karl Lagerfeld.

Δείτε εικόνες από το πάρτι της Χάιντι Κλουμ:

Η Χάιντι Κλουμ με τους... δημιουργούς της

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Χάιλι Καλίλ

Λόρα Αμπλα

Αντριου Ρανελς, Τακ Γουότκινς

Φωτογραφίες: AP

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Νιλ Πάτρικ, Ντέιβιντ Μπούρτκα

Τζέιμς Τσαρλτς

Κάρεν Μούλντερ

Κιμ Νίτζο

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Τέιλορ Μόμσεν

Βαλεντίνα Σαμπάιο

Ερικ ΜακΚόρμακ

Φίλιπ Χίτσλερ- Μπέκερ

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Φωτογραφίες: Gettyimages