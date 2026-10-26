Χάιντι Κλουμ: Η «βασίλισσα» των μεταμφιέσεων για το φετινό Χάλογουιν -«Ποια είναι η στολή μου; Μία εβδομάδα ακόμα» - iefimerida.gr

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νύχτα του Χάλογουιν έχει ξεκινήσει, με τα βλέμματα όλων να στρέφονται για ακόμη μία φορά στη Χάιντι Κλουμ, η οποία διατηρεί επάξια τον τίτλο της «βασίλισσας» των μεταμφιέσεων.

Από το 2000 έως σήμερα, το περίφημο Χάλογουιν πάρτι, που διοργανώνει, αποτελεί ένα από τα πολυσυζητημένα γεγονότα της χρονιάς, προσελκύοντας πλήθος αστέρων, ενώ η δική της μεταμφίεση παραμένει σταθερά ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εμφανίσεις του διάσημου μοντέλου φημίζονται για την εξαιρετική λεπτομέρεια και τον περίτεχνο σχεδιασμό τους, με την ίδια να περνά ατελείωτες ώρες στην καρέκλα του μακιγιάζ, προκειμένου να πετύχει ένα μεταμορφωτικό και αψεγάδιαστο αποτέλεσμα, σύμφωνα με το Just Jared.

Στο πλαίσιο αυτό, η Χάιντι μοιράστηκε ένα αινιγματικό και παράλληλα ανατριχιαστικό στιγμιότυπο το Σαββατοκύριακο, προσκαλώντας τους θαυμαστές της να μαντέψουν τι πρόκειται να ντυθεί φέτος.

«Ποια είναι η στολή μου; Μία εβδομάδα ακόμα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με βάση την εικόνα, πολλοί χρήστες υπέθεσαν πως το φετινό κόνσεπτ εμπνέεται από τον βυθό της θάλασσας. 'Αλλοι πάλι εκτιμησαν ότι η Κλουμ αντλεί έμπνευση από τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, παραπέμποντας, είτε στο δυστοπικό σύμπαν του «The Last of Us», είτε στην ταινία «The Substance».

Σημειώνεται ότι η κριτής του «Project Runway» είχε καθηλώσει τους πάντες τον περασμένο χρόνο με μια στολή πράσινης Μέδουσας εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία. Το σώμα της ήταν καλυμμένο με λέπια, ενώ κατέληγε σε μια επιβλητική ουρά μήκους σχεδόν 2,5 μέτρων. Στα μαλλιά της «ζωντάνευαν» πάνω από δώδεκα φίδια, τα οποία έδειχναν να γλιστρούν από το κεφάλι της, ενώ ειδικοί φακοί επαφής έδιναν στα μάτια της ένα απόκοσμο εφέ. Στο πλευρό της, ήταν ο σύζυγός της Τομ Κάουλιτζ, ο οποίος την συνόδευσε ως αρχαίος Έλληνας στρατιώτης που μετατράπηκε σε πέτρα μόλις αντίκρισε τη Μέδουσα, κατά τον αρχαίο μύθο.

ΑΠΕ ΜΠΕ