H Μαρία Μαζωνάκη μιλάει για πρώτη φορά στην κάμερα -«Αισθάνομαι τραγικά που βγήκε η κατάθεσή μου» [βίντεο] - iefimerida.gr

Στη δικαστική διαμάχη που έχει ξεσπάσει με τον αδελφό της, Γιώργο Μαζωνάκη, αναφέρθηκε η Μαρία Μαζωνάκη, μιλώντας για πρώτη φορά σε κάμερα τηλεοπτικής εκπομπής.

Η μικρότερη αδελφή του γνωστού τραγουδιστή έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», με την ίδια να αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι αισθάνεται «τραγικά» που βγήκε στη δημοσιότητα η κατάθεσή της, και να τονίζει ότι το μοναδικό μέλημα της ίδιας και της οικογένειάς της είναι το καλό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παράλληλα, η Μαρία Μαζωνάκη εξομολογήθηκε ότι της λείπει πολύ η επικοινωνία με τον αδελφό της, ενώ «λύγισε» on camera όταν ρωτήθηκε για τον πρόσφατο θάνατο της σκυλίτσας του τραγουδιστή.

«Δεν είμαστε καλά. Έχουν βγει όλα προς τα έξω. Περισσότερα ξέρετε εσείς από εμάς. Δεν θέλω να δώσω περαιτέρω έκταση. Κακώς έχουν βγει προς τα έξω όλες οι καταθέσεις και οι γνωματεύσεις. Είναι τραγικό όλο αυτό που συμβαίνει. Όλη την οικογένεια τη στενοχωρεί. Αυτό που θέλουμε εμείς, είναι να είναι καλά ο Γιώργος. Μόνο αυτό», ανέφερε αρχικά η μικρότερη αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Αισθάνομαι τραγικά που βγήκε στη δημοσιότητα η κατάθεσή μου. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο πιο διακριτικά γίνεται και έγινε σούσουρο. Μόνο το καλό του Γιώργου ήταν ο σκοπός μας. Δεν μας πειράζει τι λέει ο κόσμος. Ο κόσμος αγαπάει τον Γιώργο. Δεν μπορούμε να κακολογήσουμε τον αδελφό μου. Ο κόσμος τον αγαπάει, τι πιο όμορφο; Δεν έχω προσπαθήσει να μιλήσω μαζί του. Μου λείπει η επαφή μαζί του, όσο δεν πάει», συνέχισε η Μαρία Μαζωνάκη, ενώ ξέσπασε σε κλάματα σε ερώτηση του δημοσιογράφου της εκπομπής για τον θάνατο της σκυλίτσας του Γιώργου Μαζωνάκη.