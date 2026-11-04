H κόρη της Μπριζίτ Μακρόν, Τιφέν, φουλ ερωτευμένη: Στη Σρι Λάνκα με τον κατά 20 χρόνια μικρότερο σύντροφό της, αναπαριστούν σκηνή από τον «Τιτανικό» - iefimerida.gr

Φουλ ερωτευμένη με τον κατά 20 χρόνια νεότερό της είναι η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν, Τιφέν Οζιέρ, η οποία φαίνεται πως απολαμβάνει τη ζωή στο έπακρο.



Η σχέση της 42χρονης δικηγόρου με τον 22χρονο φοιτητή και επιχειρηματία αποκαλύφθηκε στα τέλη Αυγούστου και έκτοτε οι δυο τους κάνουν αρκετά ταξίδια. Ένα από αυτά ήταν και στη Σρι Λάνκα, με την Τιφέν Οζιέρ να μοιράζεται ένα βίντεο στο λογαριασμό της στο Instagram, όπου της παραδίδει ένα μάθημα kitesurfing.



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Τιφέν Οζιέρ και Αντουάν Λεκόμτ αναπαριστούν σκηνή από τον «Τιτανικό»

Στο διασκεδαστικό βίντεο που ξεκινά με το ζευγάρι σε μια εξωτική παραλία, ο Αντουάν Λεκόμτ την ρωτά σαν άλλος Τζακ την Ρόουζ από τον «Τιτανικό», αν τον εμπιστεύεται απλώνοντας το χέρι του. Στη συνέχεια, της δένει τη ζώνη ασφαλείας και οι δυο τους ορμούν μαζί στο νερό, χαμογελώντας.

Η συνέχεια δίνεται μέσα στη θάλασσα, με τον Αντουάν να της παραδίδει ένα μάθημα kitesurfing ενώ η λεζάντα του βίντεο γράφει: «POV: Σου υπόσχεται ότι θα σε κάνει να ζήσεις την απόλυτη συγκίνηση. Δεν ήμουν έτοιμη».

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Business and pleasure

Το ταξίδι αυτό πάντως, δεν ήταν μόνο για διακοπές. Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο 22χρονος σύντροφός της Τιφέν Οζιέρ είναι ο ιδρυτής της Mission Kiteboarding, μιας νέας γαλλικής εταιρείας που κατασκευάζει πανιά για kitesurfing και ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025.

Και στη Σρι Λάνκα ταξίδεψαν προκειμένου να αναπτύξει την επιχείρησή του. Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε ο 22χρονος επιχειρηματίας στην Daily Mail, εξήγησε ότι έπρεπε να μεταβεί εκεί για να αναπτύξει την παραγωγή του. Όσο για την Τιφέν Οζιέρ, τον συνόδευε προκειμένου να τον βοηθήσει σε νομικά ζητήματα, καθότι είναι δικηγόρος.

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«Δεν είναι μια καλοκαιρινή περιπέτεια. Έχουμε σχέδια για το μέλλον»

Όπως αποκάλυψε στην συνέντευξή του στην Daily Mail o Αντουάν Λεκόμτ, οι δυο τους γνωρίστηκαν στις αρχές καλοκαιριού στο Τουκέ, όπου ο Αντουάν παραδίδει μαθήματα e-foil (ένα άθλημα που συνδυάζει το σερφ με την ηλεκτρονική τεχνολογία).



O 22χρονος φοιτητής και επιχειρηματίας Αντουάν Λεκόμτ

Όπως είπε, η 42χρονη κόρη της Μπριζίτ Μακρόν πήγε εκεί για να παρακολουθήσει μαθήματα και στη συνέχεια συναντήθηκαν ξανά σε ένα πάρτι. Ερωτηθείς για τη διαφορά ηλικίας μεταξύ τους, ο Αντουάν θέλησε να αποκλείσει το ενδεχόμενο να πρόκειται απλώς για μια καλοκαιρινή περιπέτεια, λέγοντας: «Είναι αγάπη, είναι κάτι σοβαρό. Έχουμε σχέδια για το μέλλον».