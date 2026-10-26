H Κλέλια Ανδριολάτου στην Αίγινα με μπικίνι «όσο είναι ακόμα Οκτώβρης» [εικόνες] - iefimerida.gr

Αν και ο Νοέμβριος βρίσκεται προ των πυλών και οι πρώτες κακοκαιρίες μάς έχουν κάνει να κρατάμε ομπρέλα, η Κλέλια Ανδριολάτου επιμένει… καλοκαιρινά.

Λίγο πριν από την πρεμιέρα της 4ης και τελευταίας σεζόν του «Maestro», η δημοφιλής ηθοποιός φαίνεται ότι συνεχίζει τις εξορμήσεις της στη θάλασσα με σκάφος, αναρτώντας και σχετικές φωτογραφίες στο Instagram από κάποια παραλία της Αίγινας

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Στην Αίγινα με σκάφος στα τέλη Οκτωβρίου

Η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα φωτογραφικό άλμπουμ, από διακοπές με σκάφος στον Αργοσαρωνικό – και συγκεκριμένα στην Αίγινα – γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της «Όσο είναι ακόμα Οκτώβρης» και συνοδεύοντας τη φράση με ένα ιστιοπλοϊκό emoji.

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Η ηθοποιός ανέβασε όμορφες φωτογραφίες της φθινοπωρινής αλλά ηλιόλουστης Αίγινας, με την ίδια να ποζάρει εντελώς άβαφη και χαμογελαστή πάνω σε φουσκωτό, με φόντο τα καταγάλανα νερά και φορώντας ένα μπλε, animal print μπικίνι.

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Χαλαρή σέλφι με τη Μαρία Καβογιάννη

Ανάμεσα στις εικόνες υπάρχει και μια selfie με τη Μαρία Καβογιάννη, με την οποία γνωρίζονται και από τη συνεργασία τους στην επιτυχημένη σειρά «Maestro».

Στην κοινή τους φωτογραφία, οι δύο αγαπημένες ηθοποιοί ποζάρουν με τον ήλιο να φωτίζει τα πρόσωπά τους και τη Μαρία Καβογιάννη να χαμογελά στην κάμερα.

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Με σκούφο και μπουφάν το βραδάκι

Ωστόσο, ανάμεσα στις καλοκαιρινές και ρομαντικές φωτογραφίες από τις μίνι διακοπές της στην Αίγινα, σε ένα άλλο στιγμιότυπο η Κλέλια εμφανίζεται πιο βαριά ντυμένη.

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Φορώντας ένα μπλε μπουφάν, κουκούλα και σκούφο, η ηθοποιός μάς θυμίζει πως οι μέρες -και κυρίως οι νύχτες- του Οκτωβρίου πάνω στο σκάφος είναι πια αρκετά κρύες!